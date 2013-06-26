تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و هفتم ژوئن سال 2013 میلادی.

- مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام کنفدراسیون‌ها امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌‎های ملی اسپانیا و ایتالیا به پایان می‌رسد.

- روز هفتم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

گروه A:

* غنا - آمریکا

* اسپانیا - فرانسه

گروه B:

* کره‌جنوبی - نیجریه

* پرتغال - کوبا

- یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر پراک جمهوری چک آغاز می‌شود:

گروه A:

* اسپانیا - کانادا

* کرواسی - کره‌جنوبی

گروه B:

* جمهوری چک - لیتوانی

* ایران - آرژانتین

گروه C:

* سنگال - استرالیا

* صربستان - برزیل

گروه D:

* چین - روسیه

* ساحل عاج - آمریکا



