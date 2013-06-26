۶ تیر ۱۳۹۲، ۱:۰۲

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: پیگیری مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام کنفدراسیون‌ها با رویارویی تیم‌‎های اسپانیا با ایتالیا و آغاز یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان با دیدار ایران و آرژانتین از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و هفتم ژوئن سال 2013 میلادی.

- مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای فوتبال جام کنفدراسیون‌ها امشب با برگزاری دیدار بین تیم‌‎های ملی اسپانیا و ایتالیا به پایان می‌رسد.

- روز هفتم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
گروه A:
* غنا - آمریکا
* اسپانیا - فرانسه

گروه B:
* کره‌جنوبی - نیجریه
* پرتغال - کوبا

- یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر پراک جمهوری چک آغاز می‌شود:
گروه A:
* اسپانیا - کانادا
* کرواسی - کره‌جنوبی

گروه B:
* جمهوری چک - لیتوانی
* ایران - آرژانتین

گروه C:
* سنگال - استرالیا
* صربستان - برزیل

گروه D:
* چین - روسیه
* ساحل عاج - آمریکا


 

