تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ششم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و هفتم ژوئن سال 2013 میلادی.
- مرحله نیمهنهایی رقابتهای فوتبال جام کنفدراسیونها امشب با برگزاری دیدار بین تیمهای ملی اسپانیا و ایتالیا به پایان میرسد.
- روز هفتم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
گروه A:
* غنا - آمریکا
* اسپانیا - فرانسه
گروه B:
* کرهجنوبی - نیجریه
* پرتغال - کوبا
- یازدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر پراک جمهوری چک آغاز میشود:
گروه A:
* اسپانیا - کانادا
* کرواسی - کرهجنوبی
گروه B:
* جمهوری چک - لیتوانی
* ایران - آرژانتین
گروه C:
* سنگال - استرالیا
* صربستان - برزیل
گروه D:
* چین - روسیه
* ساحل عاج - آمریکا
