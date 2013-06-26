به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غلامرضایی در نشست مشترک مدیران صنعت آب استان اظهارکرد:در حال حاضر تعداد هزار و 600 کنتور هوشمند از سوی این شرکت خریداری شده که تعداد هزار و 416 حلقه چاه تا کنون مجهز به کنتور هوشمند شده اند

وی ادامه داد: هزینه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی موجود در استان از سوی شرکت آب منطقه ای تأمین شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 30 درصد شبکه های توزیع آب استان فرسوده هستند، بیان کرد: شهرستان بیرجند جزء اولین شهرهای کشور است که از آب لوله کشی بهره مند بوده اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه شبکه توزیع آب بیرجند نیاز به اصلاح و نوسازی دارد، تصریح کرد: عمر شبکه های آبراسنی بین 25 تا 40 سال است.

وی اعتبار مورد نیاز برای اصلاح شبکه های فرسوده استان را 70 میلیون تومان به ازای هر کیلومتر اعلام کرد و افزود: با کمک مسئولان بخش آب می‌توان سالانه دو تا سه درصد از میزان هدررفت آب جلوگیری کرد.

غلامرضایی با اشاره به تامین آب استان از 11 هزار منبع آبی گفت: سالانه 130 میلی متر بارندگی در خراسان جنوبی داریم و این حکایت از خشک بودن استان می کند.