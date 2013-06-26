مدیر قبایل و طوایف نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه در طی ماه گذشته اختلافات این سه طایفه شدت گرفت و منجر به قتل 5 نفر و مجروح شدن 4 نفر شد.

حسین قاسمی گفت: درگیری های خونین این سه طایفه در ماه گذشته منجر به کشته شدن 2 نفر از طایفه طاهرزهی، قتل 2 نفر از طایفه سنجرزهی و قتل یک نفر از طایفه آهورانی شد که با تلاش بی شائبه نهاد رهبری در امور اهل سنت این خشونت ها به سازش و صلح خاتمه یافت.

وی با بیان اینکه صلح و سازش این سه طایفه از نظر زمان ایجاد درگیری تا زمان صلح و سازش در نوع خود کم نظیر است، گفت: با تلاش خیرخواهان استان و نظام، این درگیری خونین خوشبختانه در کمتر از 8 روز به صلح تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر طایفه های طاهرزهی، سنجرزهی و آهورانی با حضور تعدادی از اعضای شورای تامین، سران قبایل و طوایف و معتمدان محلی عصر روز چهارشنبه در مسجد الزهرا (س) ایرانشهر با در آغوش کشیدن یکدیگر به درگیری های خونین هفته گذشته خاتمه داده و با یکدیگر صلح کردند.