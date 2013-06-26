1500 شغل مستقیم با افتتاح 18 طرح صنعتی در گیلان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران شش طرح از طرح های مورد افتتاح را صنایع نساجی عنوان کرد و افزود: مشکلات دو واحد صنعتی بزرگ شامل کارخانه ریسندگی خاور و واحد ریسندگی و بافندگی فومنات رفع شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اشتغالزایی و درآمدزایی صنایع مادر همچون صنایع خودرو سازی اظهارداشت: کارخانه تولید خودرو بزودی در استان ساخته می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت به گیلان گفت: با هدف مطالعات زمین‌ شناسی برای شناسایی معادن یک‌ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار در بخش معدن استان به تصویب هیئت دولت رسیده است.

وی همچنین با تاکید بر ظرفیت تولید فولاد در استان افزود: هم اکنون سالانه چهار میلیون تن فولاد در گیلان تولید می شود.

منتظری ضمن تاکید بر عدم بهره مندی صنایع گیلان از دلار هفت تومانی تصریح کرد: این استان نتوانست از دلار هفت تومانی در سال ‌های گذشته برای توسعه و راه اندازی صنایع جدید بهره ‌مند شود اما با تلاش مسئولان این خطه از شمال ایران توانسته رتبه ششم سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت را در کشور کسب کند.

وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته 470 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری صنعتی در گیلان انجام شده است، گفت: امسال 600 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت استان پیش‌ بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان میزان سرمایه ‌گذاری 18 طرح مورد افتتاح در دهه صنعت و معدن استان را 280 میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: یک‌ هزار و 500 نفر با افتتاح این طرح ها به طور مستقیم مشغول به ‌کار می ‌شوند.

یکم تا دهم تیرماه هر سال به عنوان دهه تولید ملی نامگذاری شده است.