هماهنگي و همدلي شورا و شهرداري باعث پيشرفت شيراز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسين صادق عابدين شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح 100 پروژه عمراني و فرهنگي شهرداري شيراز افزود: كار براي شهر شيراز بايد شبانه روزي باشد زيرا فعاليت هايي كه تاكنون انجام شده جاي كار بيشتري را به همراه دارد.

وي تصريح كرد: تلاش هاي فراواني براي توسعه و رشد شهر شيراز تا كنون انجام شده اما بايد به ظرفيت ها و پتانسيل هاي فراوان اين شهر توجه اي ويژه شود.

استاندار فارس ادامه داد: شوراي چهارم شهر شيراز كار سختي را پيش رو دارد زيرا بايد با كار و تلاش بيشتر عقب ماندگي هاي گذشته را جبران كرد.

صادق عابدين با اشاره به اينكه زمان زيادي براي ايجاد اتحاد در ميان شوراي سوم شهر شيراز هدر رفت، گفت: شورا و شهرداري شيراز طي چند سال گذشته برنامه هاي مختلفي را براي توسعه شهر شيراز مد نظر قرار داده اند اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه ايجاد اتحاد و همدلي در ميان اعضاي شوراي سوم زمان بر بود.

وي افزود: شوراي چهارم بايد تلاش كند كه بهترين امكانات را براي مردم شيراز فراهم كند و در اين ميان استانداري فارس نيز از آنها حمايت و همكاري لازم را خواهد داشت.

استاندار فارس يادآور شد: كميسيون ماده پنج و ديگر بخش هاي استانداري كه مي تواند كمكي براي شوراي شهر شيراز باشد در اختيار مديريت شهري است تا مشكلات بر سر راه توسعه شيراز را برطرف كند.

صادق عابدين ادامه داد: سال گذشته 320 ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش رفت اما بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه اين مبالغ در پروژه هاي سود آور هزينه شود تا سود اين اوراق به مردم باز گردد.

وي تصريح كرد: پولي كه از اوراق مشاركت به دست آمد در مقابل پول هايي كه مردم شيراز در بانكهاي استان دارند مبلغي ناچيز است بنا بر اين بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه مردم در سرمايه گذاري هاي شهري شريك شوند.