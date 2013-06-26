به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقا بیگی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از شبکه آبیاری سفیدرود افزود: با بکارگیری حداکثر پتانسیل های آبی داخل گیلان از قبیل آب بندان ها و اخذ ردیف اعتباری برای ترمیم شبکه آبیاری استان با همکاری و حمایت همکاران شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال های آتی تامین آب زراعی به نحو احسن محقق شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال در کشور متوسط میزان بارندگی 25درصد افزایش داشته اما گیلان به همین اندازه با کاهش بارندگی روبرو بوده است، اظهارداشت: با توجه به شرایط آب و هوایی موجود نیاز به برنامه ریزی جدی برای ذخیره مورد اطمینان و مکفی آب برای سال آبی آینده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل آب منطقه ای گیلان برای تامین نیازهای آبی کشاورزان این استان یادآورشد: با توجه به محدودیت منابع آبی گیلان و کاهش نزولات جوی از هم اکنون باید برای سال آبی آینده تمهیدات لازم در زمینه مدیریت توزیع و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مورد بررسی و توجه قرار گیرد.