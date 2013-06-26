به گزارش خبرنگار مهر،سردار حیدر عباس‌زاده چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: امشب یک تن مواد مخدرغیر دارویی که به همت کارکنان پرتلاش انتظامی کشف شده است امحاء شد که نشان دهیم نیروی انتظامی مصمم در مبارزه با مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ است.

وی تاکید کرد: سال گذشته نیروی انتظامی استان بوشهر بیش از سه تن مواد مخدر کشف کرد که یک تن آن غیردارویی است که امشب در حضور قشرهای مختلف مردم بوشهر در کنار ساحل این شهر به آتش کشیده شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهرموضوع مواد مخدر و روانگردان‌ها رابعنوان چهارمین بحران پس از فقر، نابودی محیط زیست، و تهدیدات هسته‌ای دانست و گفت: مواد مخدر بعنوان بزرگ‌ترین شوک هزاره سوم است که بالغ بر 170 کشور در جهان با آن دست و پنچه نرم می‌کنند وبر اساس آمارهای منتشره از سوی سازمان ملل متحد بالغ بر 250 میلیون نفر در جهان حداقل یکبار نسبت به مواد مخدر مبادرت ورزیده‌اند.

وی با تاکید بر این نکته که مصرف موادمخدر زمینه را برای اشتغال بیش از 10میلیون نفر قاچاقچی حرفه‌ای بعنوان مافیای مواد مخدر فراهم کرده است گفت: سود خالص حداقل 500تا 600میلیارد دلار در سال ناشی از تجارت غیر قانونی مواد مخدر با چرخش مال سالانه 1500تا 1600 میلیارد دلار سبب شده است که مواد مخدر کنار اسحله، نفت و توریسم بعنوان یک صنعت غیر قانونی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهراضافه کرد: افغانستان در سال 2012 میلادی حدود 7هزار و 800 مواد مخدر تریاک تولید کرده است که با تلاش نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، مرزبانی، سپاه پاسداران، و همه نیروهای مقابله با عرضه مواد مخدردر کشور در سال 91 حدود 500 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

عباس زاده تاکید کرد: نیروی انتظامی استان بوشهر در عین حالی که با دانه درشت‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر مقابله می‌کند با خرده فروشان مواد مخدر که در فاسد کردن نسل جوان و مولد جامعه نقش دارندبرخورد قاطع خواهد داشت.