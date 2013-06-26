به گزارش خبرنگار مهر، مدیر قرارگاه ولی امر، چهارشنبه شب در مراسم رونمایی سند گفتمان راهبردی شهر اسلامی اظهار کرد: این سند گفتمانی خلاصه ای از فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و به منظور ارتقاء کارکرد شوراهای شهر و روستا ارائه شده است.

وحید موسویان با بیان اینکه سند گفتمان راهبردی محور تمدنی در جهان اسلام است، افزود: با توجه به اینکه مشهد شهری زیارتی است این دستاورد مطالعاتی می تواند پایتخت معنوی را به اهداف اسلامی نزدیکتر کند.

وی بیان کرد: برای دست یابی مشهد به شهری با تمدن اسلامی باید 5 مرحله مدنظر نخبگان، مدیران و کارگزاران شهر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست تشکیل دولت شهر اسلامی به عنوان اصلی ترین رکن در تحقق شهر اسلامی بایستی مدنظر قرار گیرد چرا که شهر توسط کارگزاران آن مدیریت و رشد و تعالی پیدا می کند و هرچه این کارگزاران به شاخص های کارگزاران حکومت علوی نزدیک تر شوند دست یابی به اهداف میسورتر خواهد بود.

مدیر قرارگاه ولی امر تصریح کرد: در مرحله دوم توسعه و پیشرفت مشهد باید مبتنی بر شاخص های شهر اسلامی و شاخص های دهه چهارم انقلاب که به دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است باشد.

موسویان بیان کرد: توسعه شهر مشهد در چهارچوب توسعه کشور و نظام اسلامی معنا پیدا می کند و باید هماهنگی لازم در پیشرفت و توسعه شهر با پیشرفت در کلان نظام جمهوری اسلامی صورت پذیرد.

وی یادآور شد: در مرحله سوم توسعه و پیشرفت مشهد باید با محوریت یافتن توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) در تمامی شئون شهری انجام شود.

موسویان عنوان کرد: در مرحله چهارم این شهر باید به تحقق چشم انداز شهر در افق 1404 دست یابد که این امر مستلزم فرهنگسازی و گفتمان سازی این چشم انداز در فضای نخبگانی و عمومی مشهد است.

مدیر قرارگاه ولی امر تاکید کرد: در مرحله پنجم نیز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید مدنظر مدیران، کارگزاران و نخبگان برای توسعه شهر مشهد قرار گیرد چرا که این الگو به عنوان یک سند بالادستی برای رسیدن به کشور اسلامی ضروری است.