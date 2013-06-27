دختران با رعایت حجاب ارزش خود را مقابل مردان حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی و مفسر قرآن عصر چهارشنبه در مراسم همايش طلايه‌داران هدايت ويژه مبلغان خواهر خراسان رضوی، اظهار كرد: همان‌طور كه بانوان دوست ندارند، همسرانشان حتی 2 درصد فرد ديگری را دوست بدارد، آن‌ها نيز نبايد با رعايت نكردن حجابشان قلب همسرانشان را به درد بياورند.

وی گفت: مردم نباید برای تحقق آرزوهایشان تلاش بسیاری کنند زیرا تحقق نیافتن هر آرزویی مطمئنا حکمتی داشته و به صلاح نبوده است.

رئيس ستاد اقامه نماز كشور با بيان اينكه مردم بايد در پوشيدن لباس رنگ روشن را انتخاب كنند، ابراز كرد: استفاده از رنگ سياه مناسب نبوده و بهتر است مردم از رنگ روشن استفاده كنند.

حجت الاسلام قرائتی در ادامه با اشاره به اين مطلب كه محور صحبت‌های مردم بايد قرآن و روايات باشد، عنوان كرد: بهتر است محور صحبت‌های مردم قرآن و روايات باشد تا اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

رئيس ستاد اقامه نماز كشور ادامه داد: دختران نيز خودشان را در معرض حراج قرار ندهند یعنی بايد ارزش خودشان را در مقابل مردان حفظ كنند؛ پسران نيز نبايد در دوران قبل از ازدواجشان با جنس مخالف خود ارتباط برقرار كنند زيرا ايجاد اين ارتباط باعث می‌شود از ازدواج خود لذتی نبرند و همسرشان برایشان تکراری شود.

حجت‌الاسلام قرائتی با تاکید بر اقامه نماز توسط جوانان گفت: برای اينكه دختران و پسران جوان ما نماز را بپا دارند، بايد نعمت‌های خدای متعال را برای آن‌ها برشماريم تا آن‌ها شرمنده شده و سپاس خدای را به جا بياورند.

وی گفت: برخی مشكلاتی كه برای مردم به وجود می‌آيد به دليل گناهانی است كه آن‌ها انجام داد‌ه‌اند ولی بسياری از اين مشكلات نيز آزمايش الهی است كه بايد با سربلندی از آن آزمايش بيرون بيايند.