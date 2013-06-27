اصلاح قوانین مالیاتی باید مد نظر مسئولان باشد/ لزوم تشکیل شهرک های صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ‌الدین محمد شکریه شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی از کسب رتبه سوم بازرسی اصناف گیلان در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اینکه ایجاد نمایشگاه ‌های فصلی بهاره، طرح ضیافت و پائیزه به عهده اصناف گذاشته شده است، این استان در برگزاری نمایشگاه ‌ها در سه سال گذشته و به طور متوالی رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

وي تصریح کرد: با توجه به همكاري نزديك شوراي اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تنظيم بازار از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت از طرح هاي مشتركي است كه از سوی اين دو نهاد اجرايي مي شود.

نائب رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشورگفت: گیلان دارای 100 هزار واحد صنفی است که از این میزان 80 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان در حال فعالیت هستند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تشکیل شهرک های صنفی تصریح کرد: تجميع واحدهاي صنفي آلاينده زيست محيطي و داراي آلودگي هاي صوتي در خارج از شهرها از اولويت هاي تشكيل شهرك هاي صنفي است.

شکریه افزود: تشکیل شهرك هاي صنفي مانند توليدي صنايع چوبي، تراشكاري و تعميركاران اتومبيل به منظور كاهش آلودگي ها و ترافيك در محيط خارج از شهر از جمله واحدهاي اولويت ها دار در تشكيل شهرك هاي صنفي هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای ایجاد واحدهای صنفی هزینه‌ای نخواهد کرد خواستار استفاده صنوف از تسهیلات با نرخ سود پائین شد و اظهار داشت: تاکنون تنها پنج درصد صنوف کشور وام پنج میلیون تومانی دریافت کرده اند.

نائب رئیس شورای اصناف کشور ضمن تاکید بر قوانین بیمه ای کشور و پرداخت 33 درصد حقوق افراد بابت حق بیمه تصریح کرد: پرداخت 33 درصد از کل حقوق افراد بابت حق بیمه موجب کاهش سرانه تولید در کشور می‌شود.

وی در ادامه از کد دار شدن تمام مشاوران خرید و فروش خودرو مانند معاملات املاکی ها خبر داد و افزود: پس از کددار شدن معاملاتی و مشاوران خرید و فروش خودرو همه معاملات این بخش ساماندهی می شود.