بازدید امام جمعه و مسئولان رودسر از اردوی تیم ملی ووینام ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رودسر شامگاه چهارشنبه در این دیدار ضمن بازدید از تمرین تیم ملی و ورزشکاران تیم ملی ووینام جمهوری اسلامی ایران برای آنان در مسابقات آتی آرزوی موفقیت کرد.

حجت الاسلام احمد عبدالله زاده پاشاکی در این دیدار گفت: ورزشکاران ملی پوش پرچمدار ورزشی جمهوری اسلامی ایران در دنیا هستند.

وی افزود: فعالیت در ورزش قهرمانی بسیار کار مهم و بزرگی است و این کار بزرگ با اخلاق و منش اسلامی و پهلوانی کامل می شود که الحمدلله این خصوصیت بارز در همه ورزشکاران قهرمان کشور متجلی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر نیز در این دیدار برای ورزشکاران ملی پوش تیم ووینام جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی فرانسه آرزوی موفقیت کرد.

کاوه قدسی افزود: میزبانی تیم ملی ووینام جمهوری اسلامی ایران افتخاری برای این شهرستان است که اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر با تمام توان خود در خدمت این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی ووینام جمهوری اسلامی ایران به مدت یک هفته در شهرستان رودسر برای حضور در مسابقات جهانی فرانسه برپا شده است.