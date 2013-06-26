شش تن موادمخدر در شيراز امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار فارس عصر چهارشنبه در مراسم امحاء شش تن مواد مخدر در شيراز با تقدير از عملكرد نيروي انتظامي در اين استان گفت: در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته در استان بيش از 30 تن انواع موادمخدر كشف شد.

حسين صادق عابدين ادامه داد: اين ميزان كشف موادمخدر نشان دهنده اين است كه دشمن در استان سرمايه گذاري كلان كرده كه در اين راستا عملكرد پليس مطلوب است.

وي با بيان اينكه تا زماني كه جوانان نخواهند هيچ توطئه اي در آنها تاثيرگذار نيست، بيان كرد: با توجه به اين ميزان كشفيات جوانان بايد در مقابل دشمن مقاومت و مقابله كنند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مهم خانواده ها در اين حوزه اظهار داشت: كانون خانواده بايد به گونه اي باشد كه گرايش به استفاده از موادمخدر و اين بلاي خانمان سوز وجود نداشته باشد.

صادق عابدين در ادامه خواستار برنامه ريزي دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي براي مبارزه با موادمخدر شد و افزود: در اين راستا دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي نقش مهم و تاثيرگذاري دارند كه بايد با برنامه ريزي دقيق و صحيح در اين حوزه اقدام كنند.

وي ادامه داد: طي چند سال اخير با توجه به دستگيريهاي نيروي انتظامي و رسيدگي سريع به پرونده ها در محاكم قضايي وضعيت امنيت استان به شرايط مطلوبي رسيده كه اين امر ناشي از اقدامات تاثيرگذار پليس است.