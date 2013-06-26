۶ تیر ۱۳۹۲، ۰:۱۴

سردار سجاديان خبرداد:

شناسايي و پلمپ 29 منقلخانه در شيراز

شيراز - خبرگزاري مهر: فرمانده انتظامي استان فارس از شناسايي و پلمپ 29 منقلخانه در شيراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان شامگاه چهارشنبه در مراسم امحا شش تن مواد مخدر در شيراز با اشاره به گوشه اي از اقدامات پليس در برخورد با خرده فروشان و قاچاقچيان موادمخدر در اين استان بيان كرد: در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته 29 باب منزل مسكوني در شيراز كه ه منقلخانه تبديل شده بود، شناسايي و پلمپ شد.

وي ادامه داد: در اين راستا 60 مغازه نيز كه صاحبان آن اقدام به توزيع موادمخدر مي كردند نيز شناسايي و برخورد لازم با آنها نيز صورت گرفت.

فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به كشف 30 تن موادمخدر در سال گذشته گفت: در سال جاري نيز ماموران پليس فارس تاكنون بيش از هفت تن موادمخدر كشف كرده اند.

سردار سجاديان گفت: بيش از 60 درصد از كشفيات پليس فارس در حوزه موادمخدر با مشكاركت مردم بوده كه در نوع خود بي نظير است.

وي ادامه داد: در راستاي برخورد با خرده فروشان و قاچاقچيان موادمخدر در استان فارس پليس با تمام توان پاي كار است.

