زندگی دوباره از پس سالهای تاریک اعتیاد/ تلاش برای جبران سالهای از دست رفته

به گزارش خبرنگار مهر، تا چشمانم را باز کردم بیابانی به وسعت تمام آرزوهایم دیدم که هر چقدر بیشتر در آن غرق میشدم سرگردانیام بیشتر میشد. تا به خودم آمدم دیدم حتی نمیتوانم چهار تا استخوان خردشده جسم نحیفم را از زمین تکان دهم. 24 ساعت بیهوش در بیابان افتاده بودم بدون آنکه بفهمم.
همان جا بود که ناامیدی سر تا پای وجودم را فرا گرفت. با رسیدن به آرزوها و خواستههایم و فرار از فقری که با لباس هزار چهره در جلوی چشمانم خودنمایی میکرد به زندگیای که عاقبتش جز نیستی چیز دیگری نبود فکر کردم. در فاصلهای که نیمی از بدنم خشک در زمین افتاده بود یاد آن روزهای خوش دبیرستان افتادم آن شیطنتها، آن منطقه قدیمی فقیرنشین، آن همکلاسیهای محروم و فقیرتر از خودم، آن جوی که شروعی برای گرایش من و دوستانم به سوی آن رفیق بیخانمان بود.
در آن روزها به دلیل فقر، پدرم نمیتوانست پاسخگوی تمام خواستههایم باشد. زماني كه بیشتر بچهها به فکر درس خواندن بودند، فکر پول درآوردن داشت دیوانهام میکرد. با دوستی که كارش سرقت وسایل ماشین بود در دبیرستان آشنا شدم. وقتی دیدم او با این کار پولدار شده است تصمیم گرفتم با همکاری او به عقدههایم سروسامان دهم. در آن روزها هم درس میخواندم هم شبها به سرقت مشغول بودم.
همان موقع بود كه با جمع شبانهای آشنا شدم، با کشیدن سیگار که در آن مواد حشیش بود نئشه میشدم، با آن نئشگی، به ظاهر از مشکلاتم فاصله میگرفتم.
رفته رفته برای بدست آوردن پول بیشتر، مواد مخدر جابجا میکردم. برای بهبود درآمدم پیشنهاد جابجایی هروئین را قبول کردم. هنور سیگار حشیش را میکشیدم که رفيقهام از نئشگی بالای هروئین میگفتند با تبلیغ آنها خام شدم. وقتی برای اولین بارهروئین را مصرف کردم به دلیل نا بلدی، بیشتر موادم از بین رفت.
اوایل دوران طلایی مصرف هروئین بود پیش خودم فکر میکردم چه کلاسی دارد که هم هروئین مصرف میکنم هم ظاهری مرتب و خوش تیپ با خواستههایم که حالا نیمی از آنها برآورده شده بود زندگیم تا حدی سروسامان گرفته است.
رفته رفته چهرهام تابلو شد، دیگر مصرف هروئین به شکل دودی جواب نميداد. به تزریق روی آوردم. آنقدر چهرهام فریاد از سر درونم میداد که از مدرسه اخراجم کردند. فضای مدرسه محدودیتی برایم ایجاد میکرد که با اخراج شدن، آن محدودیتها هم از بین رفته بود. سخت مشغول جابجایی و فروش و تزریق مواد شده بودم.
چند باری هم در خیابان دستگیر شدم بعد از اولین باری که با محیط زندان آشنا شدم تصمیم گرفتم بعد از آزاد شدن، مصرف مواد مخدر را کنار بگذارم و به خدمت بروم، به خاطر شرایط زندگیم و اعتیاد، سرباز فراری بودم با معرفی کردن خودم چهار ماه به زندان دستگرد اصفهان به عنوان سرباز فراری دستگیر شدم. در آنجا با یکی از زندانیان که مثل خودم هم سرباز فراری هم معتاد بود آشنا شدم بعد از آزادی از زندان شب قبل از رفتن به سربازی با آن رفيق زندانی مواد مصرف کردیم حالا دیگر عزم 4 ماه پیش را نداشتم که مواد نکشم تا سربازیم تمام شود.
با هزار مشکل بیپولی برای مصرف اعتیاد خدمت 21 ماه را 32 ماه که 4 ماه از آن را به خاطر اعتیاد بالا در زندان گذراندم به پایان رساندم. تصمیم گرفتم بعد از خدمت سربازی، به ارومیه برای کار کردن بروم 4 - 5 ماهی بود که مواد مصرف نمیکردم.
بعد از آن با گروهی که هروئین قرمز - که تا آن روز ندیده بودم - مصرف ميكردند آشنا شدم و با تعریف و تمجید از دز بالای نئشگی آن، تحریک شدم. آنقدر مصرف مواد از پا درم آورده بود که دیگر نمیتوانستم به کار ادامه دهم.
از ارومیه به هوای دیدن رفيقهای قدیمی به قم برگشتم. در آن روز با دوستان مواد مصرف کردیم اما چون بدن من دیگر جوابگو نبود بیهوش شدم. تا چشمانم را باز کردم در بیابان افتاده بودم. بغض گلویم را گرفت، که هم پایههای خودم با من مثل حیوانی برخورد کردند، بدون آنکه برای زنده ماندنم تلاشی کنند. آن جا بود که پرسیدم اعتیاد با من چه کردی که حتی ارزش زنده ماندن هم ندارم؟
کم کم داشت خون در نیمی از بدنم که مثل کبریت خشک شده بود جریان پیدا میکرد با چه فلاکتی از روی زمین بلند شدم.
آغاز به فکر افتادن پاکی من از همین جا بود در آن سالها مرکز ترک اعتیاد در قم خیلی کم بود و تنها راه ترک زندان بود که دردی از مصرف کنندگان که درمان نمیکرد که هیچ حتی مدرسهای برای آشنایی بیشتر با درس خلاف کاران حرفهای بود.
از این و آن شنیدم مرکزی برای ترک اعتیاد احداث شده است با ناباوری تمام به آنجا رفتم چون معتادین همدیگر را در خرابهها یا زندان یا گوشهای از دالان تو درتوی اعتیاد دیدهاند، خوب از وضعیت جسمی و روحی یکدیگر باخبر هستند. با دیدن آنها که خود ابرقدرتی در مصرف مواد مخدر بودند تعجب کردم با خود گفتم یا مواد مصرف کردهاند و حالا نئشه هستند که آنقدر استوار سر پایند یا مواد جدیدی کشیدهاند که در ظاهرشان نمایان نیست، هر چقدر دو دو تا چهار تا میکردم نمیتوانستم قبول کنم که آنها ترک کردهاند.
منتظر بودم که با تمام شدن جلسه دست خالی از آنجا بیرون نروم، حداقل یک بسته هروئین بهم میدهند. واقعا به ورشکستگی مالی، جسمی، روحی و روانی رسیده بودم.
آن روز با دیدن آنها قرار شد فردایش باز هم بروم اما هنوز نمیدانستم چه باید کنم. تا اينكه در مراسم فوت پسر یکی از اقوام که با تزریق مرده بود و جنازه اش را در بیابان پیدا کرده بودند با یکی آشنا شدم که تازه از مرکز ترک اعتیاد برگشته بود. به من گفت اگر میخواهی عاقبتت مثل این نشود بیا فردا به این مرکز ترک اعتیاد برویم اما همان مقدار پول را هم نداشتم برای هزینههای کم مرکز ترک اعتیاد. فرداي آن روز به همرا او به آنجا رفتم با هزینه خودش برای ترک، در آن مرکز مرا بستري كردند.
6 ماه پاک بودم که گرایش به ارتباط ناسالم با جنس مخالف باعث لغزش من شد. با کسی آشنا شدم که مصرف کننده مواد مخدر بود. به خیال خودم میخواستم به او خدمت کنم و او را ترک بدهم.
یک روز که در حال ترک دادنش بودم دیدم مواد مصرف میکند. با دیدن آن صحنه احساسی برخورد کردم و گفتم حالا که تو به فکر خود نیستی من هم مواد مصرف میکنم. دوباره یکسال به دام مصرف هروئین افتادم. تمام آن پول و اعتماد و اعتبارم را که در اثر آن 6 ماه به دست آورده بودم از دست دادم.
بعد از یکسال به کلیپ ترک اعتیاد رفتم با قرص، هروئین را ترک کردم و بعد از مدتی مصرف قرصها را به لطف خدایی که برایم تا آن زمان شناخته نبود پاک شدم.
اينها درد دلهاي سوزناك منصور است كه با وجود سن كم (33 ساله) بيش از پنج سال از بهترين دوران جوانيش مغلوب اعتياد و چند سال هم درگير حيات دوباره بود.
خبرنگار مهر، با اين شهروند كه اراده قوي براي ترک اعتیاد داشت گفتگویی انجام داده است.
اعتیاد همیشه درون ما بیدار است. اعتیاد همیشه یک قدم جلوتر است. اعتیاد آدم نمیشناسد و با مصرف کردن یک بار مواد باید تا ته خطی که برگشتش شدنی نیست بروی. اعتیاد هزار چهره دارد.
در آن زمان با خدا میجنگیدم میگفتم مسبب بدبختیهايم خداست. خدا كه ميدانست عاقبت من چه ميشود. چرا مرا آفریده، هنوز خدا را نمیشناختم اما با به دست آوردن تجربه تلخ زندگی، خدا را شناختم و خیلی در بهبود من کمک کرد. فهمیدم چقدر دوستم داشته است که در خیلی جاها دستم را رها نکرده است.
مثلا یک روز در خانه تنها بودم و خانوادهام رفته بودند مسافرت. به قدری از این کار خسته شده بودم که تصمیم گرفتم خودکشی کنم. كيفی داشتم که لباس هایم درون آن بود و از این شهر به آن شهر میبردم. بند كيف را به چارچوب بالای در آویزان کردم و چارپایه را هم زیر پایم گذاشتم بالا رفتم و بند كيف را انداختم زیرگردنم و چارپایه را رها کردم. نفس هایم به شماره افتاده بود که تا چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم.
بردارم که در آن موقع سر کار بود نمیدانم از کجا خدا رسانده بودش، که من را نجات داد مطمئنم همه اینها لطف خدا بود که شامل حال من شد.
مطمئنا خدشه و حرص و جوش و آبرویی که در آن سالها از پدر و مادرم بردند هیچ وقت جبران نمی شود اما همین که مادرم مرا میبیند گل از گلش میشکفد. پدرم از اینکه دور هم جمع میشويم خوشحال است و این تا حدی عذاب وجدانم را کمتر میکند.
بعد از یکسال از پاکی، خواهرم يكي از دوستانش را به من معرفی کرد. به خواستگاری او رفتیم و با هم ازدواج كرديم. من هم دوران اعتیاد را برای او تعریف کردم با وجود اینکه به من گفته بودند گذشته خودت را قبل از ازدواج به همسر و خانواده او بيان نكن اما وجدانم قبول نکرد و درباره خودم به همسرم گفتم تا درست تصمیم بگیرد.
او نیز در ابتدا ناراحت شد. باور نمیکرد. چون بعد از یکسال در ظاهر من نشانههای اعتیاد دیده نمیشد، اما خدا را شکر مرا باور کرد و الان هم شیرینی زندگیمان پسر 11 ماهه است.
الان مدال افتخار 7 سال پاکی، فرزند 11ماهه، رضايت همسر و لبخند پدر و مادر را روي گردنم ميبينم و مهمتر از اينها خدا را شکر ميكنم.
