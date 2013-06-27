دروازه قرآن در ورودی قم احداث شود/ راهبری جریان شیعه هراسی بر عهده امریکا و اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی عصر چهارشنبه در چهارمین همایش تجلیل از فعالان قرآنی استان قم که در تالار شهید آوینی قم برگزار شد، گفت: قم محور تحولات قرآنی در كشور به شمار می‌رود و از این رو قصد داریم اردوگاه فرهنگی پژوهشی قرآنيان كشور را در این شهر احداث کنیم.

وی ابراز داشت: این اردوگاه مکانی خواهد شد که ساير شهرهای کشوربرنامه‌های آموزشی و تفريحی خود را در آن برگزار کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به این که شهر قم محور مواصلاتی عبور و مرور 17 استان كشور است باید نمادی قرآنی در مبدا ورودی خود داشته باشد و از اين رو بايد دروازه قرآنی در ورودی اصلی اين شهر در اتوبان تهران ـ قم و مقابل بهشت معصومه احداث شود.

وی راهبری فعاليت‌ های قرآن و عترت در جهان را بر عهده شهر قم ذکر کرد و افزود:بخش عظيمی از جهانيان محبان اهل‌ بيت(ع) هستند و از این رو اهالی قرآنی قم بايد با معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد همدلی داشته باشند تا بتوانیم با کمک هم مكتب اسلام و قرآن را نشر و توسعه دهیم.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: قم به منظور توسعه فرهنگ اهل ‌بيت(ع) موقعيت خطيری دارد چرا که بالغ بر 110 مليت جهان در قم به تحصيل و تحقیق مشغول هستند و سالانه تعداد قابل توجهی از اين مليت‌ ها در جهان در حال رفت و آمد هستند كه اين امر باعث می‌شود موسسات قرآنی به جايگاه ويژه خود پی برند.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید استان قم را مورد توجه ويژه قرار دهد، گفت: قم بالاترين بهره ‌مندی را از حمايت وزارت ارشاد داشته است چرا كه اين استان يك مبدا برای راهبری ترويج اسلام و قرآن در سطح بين ‌الملل بوده است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهادت شهید شحاته در مصر به دست سلفی ها و وهابیون را محکوم کرد و افزود: این اقدام فجیع در راستای جريان شيعه‌ هراسی دشمنان تشيع بود.

وی ادامه داد: پشت اين قضيه امريكا و اسرائيل و سازمان‌ های جاسوسی اين دو كشور هستند كه راهبری جريان شيعه ‌هراسی را بر عهده دارند.

حجت الاسلام محمدی بیان داشت: در این شرایط حساس مطلقا نبايد به حركات ضد تقريبی دست بزنيم و فتوای مقام معظم رهبری است كه نبايد به مقدسات اهل سنت اهانت كنيم.

وی ضمن بیان این که بايد با روش متين خود همچنان فقه تشيع را به جهانيان معرفی کنیم، افزود: اگر حقانیت ما به خوبی بيان شود همه جذب آن شده و نياز به فحاشی و هتاكی به هيچ وجه نخواهد بود.