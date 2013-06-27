حرف اول را در تبلیغ دین بودجه و تکنولوژی نمی زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی چهارشنبه شب در همایش طلایه داران هدایت در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بررسی این سئوال که "جایگاه تبلیغ چیست" اظهار کرد: خداوند در قرآن پیامبر را در دو چیز خلاصه کرده است که یکی رحمت و دیگری تبلیغ است.

حجت الاسلام قرائتی خطاب به مبلغان خراسان رضوی گفت: در کارتان اخلاص داشته باشید ولی این را بدانید اخلاص بدان معنا نیست که پول نگیرید بلکه به قصد و نیت پول کار نکنید.

وی با تاکید بر اینکه از دنیا استفاده کنید اما برای دنیا نیت نکنید، بیان کرد: توفیقات انسان وابسته به پول و حتی علم نیست و ما انسانهای باسوادی را می شناسیم که از زندگی خیری نمی بینند.

وی به آیات سوره انسان اشاره کرد و گفت: خدا در برابر اخلاص 14 چیز به انسان می دهد و داشتن اخلاص نوعی معامله با خداست و خدا دربرابر یک کار نیک اندک پاداش فراوان می دهد .

رئیس ستاد اقامه نماز خطاب به مبلغان گفت: امسال ماه رمضان با تابستان همراه است و در این ایام که فراغت دانشجویان، معلمان و دانش آموزان است تبلیغ می تواند برای این قشر موثر باشد و شما باید در جذب این بیست میلیون فرهنگی فعال باشید.

وی با ابراز تاسف از اینکه در برخی مساجد امام جماعات پیر هستند و نمی توانند با قشر جوان رابطه موثر برقرار کنند افزود: می توان در اینگونه مساجد که نسبت به امام جماعت قدیمی احترام وجود دارد با مشارکت جوانان مسجد را بهتر اداره کرد.

حجت الاسلام قرائتی با بیان این نکته که گاهی اوقات حرف یک نفر اثری ندارد، گفت: ممکن است فردی که در منطقه محبوبیت دارد بتواند در جذب جوانان به مساجد موثر باشد پس باید از وجود چنین افرادی بهره برد.

وی به تبیین روش صحیح در تبلیغ پرداخت و افزود: مطالبی که در سخنرانی ها بیان می شود باید برای مردم کاربردی داشته باشد و به عنوان مثال گفتن آیات طلاق برای جوان مجرد هیچ فایده ای ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز ادامه داد: در تبلیغ لحن و آهنگ کلام نیز باید مناسب باشد و با صدای بلند و با تحکم با مردم سخن نگویید و از 20 دقیقه بیشتر صحبت نکنید.

وی گفت: مردم با سواد شده اند و باید حرف هایتان محکم و با دلیل باشد و همچنین باید روان و به لسان مردم صحبت کنید.

وی با توجه به اهمیت رعایت حال مردم در ایام ماه رمضان توسط مساجد گفت: اجازه ندهید بلند گوها بیرون مسجد باشد و موجب آزار دیگران شود.

حجت الاسلام قرائتی تاکید کرد: بیدار کردن مردم قبل از اذان با هر عنوانی حرام است و گناه دارد و مساجد فقط اقدام به پخش اذان کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور از مسئولان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خواست که با ابزار رسانه برتر پیام دین و رسالت دینی شان را تحقق ببخشند و از امکاناتی که صداو سیمای استان دارد در جهت تبلیغ استفاده کنند.

حجت الاسلام قرائتی توضیح داد: باید به کار زیر میلیون راضی نباشید و با همکاری و همفکری کار میلیاردی ارائه دهید.

حجت الاسلام قرائتی در مثالی عنوان کرد فکر می کنید رمز پیروزی معتادان به تریاک چیست ؟ اینترنت و بودجه رمز موفقیت آنها در جذب افراد به اعتیاد نیست بلکه تنها عامل برخورد و تبلیغ چهره به چهره است.

وی از مبلغان خواست تا به عنوان مثال با شرکت در مراسم به دنیا آمدن بچه و همراهی با زوج های جوان رابطه خوبی با افراد به صورت مستقیم و از نزدیک داشته باشند و همراه با حفظ قداست حرفشان را با خنده و خوشرویی بیان کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز همچنین از روحانیون مستقر و هجرت خواست تا در جناح بندی های سیاسی وارد نشوند و عضو گروه ها و یا طرفدار کدخدا و افراد خاص در روستا یا شهر اعزامی نشوند تا بتوانند با مردم رابطه موثر ایجاد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش کفت: حرف اول را در تبلیغ دین جوهر می زند و تاثیری که فردی مانند ابو ترابی در تبلیغ دین داشت به خاطر پول نبود بلکه به این دلیل بود که او جوهر داشت.