سرپرست شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدنورالله موسوي نيا با صدور حکمي سيدناصر فاطمي را که از اعضاي شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر است، به عنوان سرپرست شوراي هيئات مذهبي شهرستان بوشهر منصوب کرد.

مديرکل تبليغات اسلامي بوشهر در اين حکم آورده است: با عنايت به نقش مهم شوراي هيئات مذهبي در سازماندهي شبکه هيئات مذهبي و با توجه به ضرورت انسجام هيئات مذهبي در مناسبت هاي مذهبي و استفاده از توان شورا برای ترويج و توسعه فعاليت هاي ديني، بدينوسيله جنابعالي را به مدت سه ماه از مورخ 5 تير 92 به عنوان سرپرست شوراي هيئات مذهبي استان منصوب می‌کنم.

وي در بخش ديگري از اين حکم آورده است: اميد است در سايه توجهات حضرت وليعصر (عج) شاهد موفقيت بالنده هيئات مذهبي در جامعه باشيم.