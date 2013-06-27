به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش در دیدار با مدیر کل و مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان افزود: تلاشهای دشمنان نظام اسلامی و تبلیغات منفی و گسترده آنان طی سالهای اخیر، علیه نظام و روحانیت نتوانست در سلب اعتماد مردم ایران به روحانیت تاثیرگذار باشد.

احمدی بیغش ضمن تبریک سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: تاسیس این نهاد ارزشمند، از تدابیر و آینده نگری حضرت امام (ره) بوده است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: حضرت امام(ره) می‌خواستند، با تاسیس این نهاد جلوی افراط و تفریط در حوزۀ ترویج دین اسلام گرفته شود و با حضور و انسجام روحانیون در سازمان تبلیغات اسلامی، اسلام ناب در شهرها و روستاها تبلیغ شود و افراد فرصت طلب هم مجال نیابند که با تزریق تفکرات و عقاید مسموم به جامعه، به نام دین جنایت کنند.

وی رسالت روحانیون شاغل در سازمان تبلیغات را سنگین‌تر از سایر روحانیون دانست و اظهار داشت: روحانیون، پیش قراولان و پرچم داران عرصه‌های فرهنگی و ترویج دین هستند و هر جا که خیزش و انقلابی با منشأ اسلامی پدید آمده، حتماً روحانیت در آن نقش داشته است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: اگر می‌خواهید انقلاب و حکومت منحرف نشود، باید نقش روحانیت در آن پر رنگ شود.

وی افزود: انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان رییس جمهور در انتخابات 24 خرداد، نشان از اعتماد بالای مردم ایران به روحانیت دارد و این مسئله وظیفۀ روحانیون را در کشور سنگین‌تر کرده است.