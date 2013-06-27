بانکها تسهیلات سهم بخش صادرات را به طور کامل پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی شب گذشته در نشست میز تخصصی کشوری افغانستان در بجنورد افزود: تسهیلات سهم بخش صادرات در شورای پول و اعتبار مصوب شده و باید اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بانک های عامل در سال گذشته تنها سه هزار میلیارد تومان به بخش صادرات تسهیلات پرداخت کردند اظهار داشت: ظرفیت وام دهی توسط بانک های کشور، اعطای 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات است که 10درصداز این میزان، باید به بهش صادرات اختصاص یابد اما متاسفانه تا کنون مطالبات صادرکنندگان در این زمینه محقق نشده است.

فتح الله کرمانشاهی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات باید تک رقمی شود تصریح کرد: د رحال حاضر نرخ سود تسهیلات به بخش صادرات توسط برخی از بانک ها بین10 تا11 درصد و توسط بانک های خصوصی 19 تا 20 درصد است که این نرخ، رقم بسیار بالایی است که رونق صادرات را تحت شعاع قرار می دهد.

وی یکی از عوامل کاهش میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 را نسبت به سال90، بالا بودن نرخ تسهیلات دانست و گفت: باید تلاش شود تا نرخ ارز در راستای رونق تولید و صادرات، تک نرخی شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از دولت انتظار می رود با اشاره به هدفگذرای واردات 53 میلیارد دلاری، بر برابری میزان حجم واردات و صادرات غیر نفتی توجه و اهتمام جدی داشته باشد.

وی صادرات غیر نفتی را محور توسعه کشور عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت از تولید داخل و برابری صادرات غیر نفتی با واردات و پیگیری برنامه پنجم توسعه صادرات باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد .

فتح الله کرمانشاهی در ادامه گفت: رونق تولید داخل در گرو سیاست های حمایتی دولت از نحوه و میزان واردات است و این امر را باید به گونه ای هدایت و برنامه ریزی کند که به رونق تولید داخل آسیبی نرسد.

وی در ادامه گفت : اگر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند این امر نیز رونق و توسعه تولید داخلی را در پی خواهد داشت.

کرمانشاهی 18 ماه گذشته را دوران سخت صادراتی نامید و گفت: به رغم وجود تحریم ها و کارشکنی ها، سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 18 میلیارد دلار خدمات به خارج از کشور صادرشد.

وی حجم مبادلات خارجی را در دوماه نخست امسال 12 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: 53 درصد این رقم را صادارت کالاهای غیرنفتی به خود اختصاص داده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران به کثرت متقاضیان دریافت خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از600 پروژه در70 کشور دنیا توسط 200 شرکت ایرانی در زمینه های ایجاد نیروگاه، اجرای پروژه های راهسازی، ساختمان سازی، ساخت تونل و سد و... در حال اجراست.

وی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 90، چهار و دو دهم میلیارد دلار و در سال 91، دو و سه دهم میلیارد دلار بوده است.