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۶ تیر ۱۳۹۲، ۸:۴۳

با حضور احمدي نژاد/

تونل اباصالح اقليد در فارس افتتاح شد/ افتتاح بزرگراه شيراز - سپيدان

تونل اباصالح اقليد در فارس افتتاح شد/ افتتاح بزرگراه شيراز - سپيدان

رئيس جمهور دقايقي قبل تونل اباصالح شهرستان اقليد در استان فارس را افتتاح كرد.

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، محمود احمدي نژاد كه صبح امروز وارد استان فارس شده بود با حضور در شهرستان اقليد تونل اباصالح در اين شهرستان را افتتاح كرد.

رئيس جمهور همچنين به صورت تلفني بزرگراه شيراز - سپيدان را نيز افتتاح كرد.

بزرگراه شيراز- سپيدان يکي از مهمترين محورهاي گردشگري کشور و محور ارتباطي استان‌هاي فارس و کهگيلويه و بوير احمد است. طول کل اين پروژه 70 کيلومتر است که قطعات 2 و 1 آن قبلا به بهره‌برداري رسيده و قطعات 3 و 4 به طول 40 کيلومتر صبح امروز با حضور رييس‌جمهور مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

اجراي اين پروژه شامل خاکبرداري، خاک ريزي، احداث پل و ابنيه، روسازي و اسفالت مي‌باشد که قسمتي از اين بزرگراه به صورت دو خطه و قسمتي ديگر به صورت چهار خطه احداث شده است.

 

کد مطلب 2084915

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