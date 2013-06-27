افزایش قیمت سيلندر گاز در آبادان/ 60 هزار ریال قیمت هر کپسول

مدیر پرس ایران گاز آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، نرخ شارژ هر سيلندر مایع 11 كيلويی از مورخه یکم تیرماه جاری به چهار هزار و 550 تومان رسید.



مهدی پوشش افزود: پیش از این نرخ شارژ هر سیلندر گاز مایع سه هزار و 910 تومان بود.



پس از این اعلام، هر کپسول گاز مایع در آبادان توسط فروشندگان که به طور عمده از سه چرخه هایی آن هم بدون داشتن پلاک، به قیمت شش تا شش هزار و 500 تومان به مردم فروخته می شود.



نبود نظارت مستمر و صحیح بر عملکرد این دسته از سه چرخه داران که به بهانه کار و اشتغال دست به فروش اقلام مورد نیاز مردم آن هم با قیمتهای تعیین شده خود می زنند موجب تحمیل فشار و سختی بر مردم به ویژه قشر گسترده و پر تعداد آسیب پذیر و محروم مناطق مختلف شهر آبادان شده اند که مسئولان شهری باید در این راستا چاره اندیشی کنند.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان در این رابطه گفت: در جلسه بررسی روند قاچاق کالا، موضوع فروش سیلندرهای گاز با قیمت بیش از نرخ مصوب بحث و تبادل نظر شد.



یعقوب ایزد پناه افزود: قرار شد تا کارگروهی متشکل از اداره صنعت، معدن و تجارت، پخش فرآورده های نفتی، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی تشکیل شود تا با انجام گشتهای مشترک در جهت ساماندهی سه چرخه ها یی که اقدام به فروش گاز می کنند، اقدام شود.



وی اظهار کرد: بر همین اساس باید سه چرخه های مذکور پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی و پخش فرآورده های نفتی، کد شناسایی دریافت کنند تا در بحث قیمتها، سیلندرهای گاز بر اساس نرخ مصوب اعلام شده به دست مردم برسد.



وی تصریح کرد: در زمان حاضر نیز در بازرسی های انجام شده، چهار مورد تخلف در خصوص گرانفروشی سیلندر گاز به میزان یک میلیون تومان شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است.



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان یادآرو شد: از هفته آینده این کارگروه باید موضوع بازرسیهای مشترک و ساماندهی سه چرخه ها را آغاز کند.



ایزدپناه همچنین از تشکیل جلسه ای با مسئولان شرکت پرس ایران گاز و پخش فرآورده های نفتی در هفته آینده خبر داد.