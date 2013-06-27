کارگاه آشنایی با استاندارد ایزو در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس اتاق بازرگانی اردبیل شامگاه چهارشنبه در حاشیه اختتامیه این کارگاه به خبرنگار مهر گفت: تاکید به آموزش مفاهیم ایزو به دلیل توجه تولیدکنندگان به کیفیت و استاندارد سازی است.

مهدی ودودی با بین اینکه هدف از ایزو صرفا استانداردسازی محصول تولیدی نیست، اضافه کرد: در این مبحث به استاندارد سازی مدیریت تولید و فرآیند آن تاکید می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر استان اردبیل به جهت منابع طبیعی، مواد اولیه و نیروی کار مناسب تامین بوده و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مدیریتی مواجه اند.

ودودی تاکید کرد: نگاهی به دوام و یا سقوط واحدهای صنعتی بزرگ نشان می دهد برای کسب برتری رقابت و وارد شدن در بازارهای ملی و جهانی تولید کننده بومی باید به استانداردها توجه داشته باشد.

مدرس دانشکده رازی معتقد است فعالیت واحد تولیدی و حتی خدماتی در کوتاه مدت بدون توجه به استانداردهای ایزو امکان پذیر است، اما در بلند مدت ورود رقبای برتر موجب حذف واحد از بازار خواهد شد.

بسته بندی محصولات تولید اردبیل در استانهای دیگر

به گفته عضو نظام مهندسی استان اردبیل علاوه بر اینکه اهمیت استانداردسازی در اذهان اغلب مدیران واحدهای تولیدی بیگانه است، تعاملات مناسبی در این راستا از سوی دستگاههای مسئول مشاهده نمی شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محصولات تولیدی اردبیل به استانهای دیگر ارسال شده و با بسته بندی جدید دوباره به استان باز می گردد، تاکید کرد: این مهم برآمده از کج سلیقگی و بی توجهی به تولید کننده بومی است.

ودودی افزود: برای موفقیت در تولید ضروری است مسئولان و نهادهای نظارتی به تولید بومی اعتماد کافی داشته باشند.

وی تاکید کرد: تنها پس از تحقق این مهم است که تولید کننده داخلی نیز می تواند با توجه به استانداردسازی فرآیند تولید خود نقش قابل توجهی در بازارهای ملی و بین المللی کسب کند.