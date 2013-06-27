نمایندگان استان سمنان برای حضور در آزمون حج تمتع قاریان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی یوسف تبار، ضمن اشاره به معرفی نمایندگان استان سمنان جهت حضور در آزمون حج تمتع قاریان افزود: این افراد در تاریخ 9 تیر ماه با حضور در سازمان اوقاف و امور خیریه در این آزمون شرکت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: نمایندگان استان سمنان پس از رقابت با نمایندگان سایر استانها در صورت موفقیت برای برگزاری محافل انس باقرآن در کاروان ها و بعثه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و برگزاری مراسم های تواشیح، اذان، مناجات و ... به این سفر معنوی اعزام می شوند.

اعزام 39 نفر از بانوان استان سمنان به دوره آموزشی تربيت مربی حفظ قرآن

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین از اعزام 39 نفر بانوان استان به دوره تربيت مربی حفظ قرآن كريم که از هشتم الی 13 تیر ‌ماه سالجاری در مركز تربيت مربی شهر مقدس قم برگزار می‌شود خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی یوسف تبار، اظهار داشت: این افراد پس از موفقیت در آزمون پايان دوره، گواهينامه مربي‌گری دريافت خواهند كرد.

وی با بيان اينكه اين دوره برای شركت‌كنندگان حفظ سه جزء تا حفظ كل قرآن كريم برگزار می‌شود، تصريح كرد: خواهران شركت‌كننده در صورت دريافت گواهينامه مربيگری حفظ قرآن كريم، در برگزاری دوره‌های آموزش حفظ قرآن كريم با اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان همکاری خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌كل اوقاف و امور خيريه سمنان در پايان افزود: گسترش فعاليت‌های قرآنی، اجرای طرح حفظ قرآن كريم و تحقق منويات مقام معظم رهبری مبنی بر تربيت و گسترش حافظان قرآن كريم در سطح كشور از اهداف برگزاری اين دوره آموزشی است.