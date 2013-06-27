صحت برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی زنجان تائید شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام فرمانداری زنجان صحت انتخابات در حوزه بخش مرکزی زنجان مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه ناصر صیدی، فخرالدین رستمی، پریسا شعبانی، سعید امیدی، فریدون اصفهانیان، آراض ضیائی، اسماعیل دویران، سعید خدادادی خمسه، محمدی محمدی، عباس راشاد، کاظم افشارچی، معصومه حمزه‎تبار، سونیا کشاورز به عنوان اعضای اصلی و رزاق محمدی، مسعودرضا خوشنام، محمد عینی‌فرد، کریم رفاهی و علیرضا رسولی به‌عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شعر انتخاب شدند.



بنا به اعلام فرمانداری زنجان در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد حداکثر ظرف مدت 2 روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را می‌تواند به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری زنجان اعلام کند.