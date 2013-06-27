۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

صحت برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی زنجان تائید شد

زنجان - خبرگزاری مهر: از سوی فرمانداری زنجان تایید صحت برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی زنجان اعلام شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام فرمانداری زنجان صحت انتخابات در حوزه بخش مرکزی زنجان مورد تایید قرار گرفت و در نتیجه ناصر صیدی، فخرالدین رستمی،   پریسا شعبانی، سعید امیدی، فریدون اصفهانیان، آراض ضیائی، اسماعیل دویران، سعید خدادادی خمسه، محمدی محمدی، عباس راشاد، کاظم افشارچی، معصومه حمزه‎تبار، سونیا کشاورز به عنوان اعضای اصلی و رزاق محمدی، مسعودرضا خوشنام، محمد عینی‌فرد، کریم رفاهی و علیرضا رسولی به‌عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شعر انتخاب شدند.

 بنا به اعلام فرمانداری زنجان در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد حداکثر ظرف مدت 2 روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را می‌تواند به هیأت نظارت استان مستقر در استانداری زنجان اعلام کند.

