مقام معظم رهبری سهم بزرگ و اصلی را در خلق حماسه سیاسی دارند/ امروز روز برادری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی ناصری شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از فعالان ستاد حجت الاسلام دکتر روحانی در محل تالار صدف شهر زنجان با تبریک اعیاد شعبانیه به خصوص ولادت حضرت مهدی موعود(عج)حماسه سیاسی 24 خردادماه را حاصل یک وحدت و همدلی بین دلسوزان نظام دانست و افزود: مقام معظم رهبری با تدبیر و هوشیاری خود مانع از تحقق برخی خواسته ها در خصوص به دور دوم کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری شدند.

وی با تاکید بر اینکه همه در تحق حماسه سیاسی و پیروزی دولت تدبیر و امید نقش دارند، افزود: برای ما ایجاد همین فضای آزادی بس است و باید همه کمک کنیم دولت تدبیر و امید موفق عمل کند و از رئیس جمهور منتخب آقای دکتر روحانی حمایت کنیم.

برخی ها سعی داشتند انتخابات به دور دوم کشیده شود

حجت الاسلام ناصری با یادآوری اینکه برخی ها سعی داشتند انتخابات به دور دوم کشیده شود و با استفاده از این فرایند به اهداف خاص خود برسند هوشیاری و تدبیر مقام معظم رهبری در صیانت از رای مردم را مورد تجلیل و تقدیر قرار داد و گفت: مدیریت ارزشمند و تاثیرگذار و اساسی مقام معظم رهبری، حضور تاثیرگذار آیت الله هاشمی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی و همچنین کناره گیری آقای دکتر عارف به سود دکتر روحانی از عوامل مهم در شکل گیری حماسه سیاسی بود.

وی با بیان اینکه حماسه سیاسی حول محور دکتر حسن روحانی محقق شد، ادامه داد: دکتر حسن روحانی با درک شرایط حساس و خطرناک کشور برای رفع مشکلات و معضلات وارد صحنه شد و به عنوان یک سیاستمدار که درک کارشناسانه، منطقی و درست از معادلات سیاسی داخلی و جهانی دارد توانست با شعار دولت تدبیر و امید به موفقیت برسد و با توجه به توانمندی بالای دکتر روحانی د در عرصه داخلی و خارجی بر روی توانمندهای وی حساب می کند.



رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب در استان زنجان با یادآوری اینکه در انتخابات 24 خردادماه اتفاق بزرگی رخ داد که تبعات آن وحدت، همدلی و زنده شدن روحیه ها بود، افزود: همه آحاد مختلف جامعه باید برای موفقیت رئیس جمهور منتخب دست به دست هم بدهیم و تلاش کنیم دولت تدبیر و امید در تحقق اهداف و برنامه های خود موفق عمل کند.



حجت الاسلام ناصری با یادآوری عملکرد 8 ساله دولت دکتر محمود احمدی نژاد افزود: امروز روز برادری است ولی این به معنای غلفت از گذشته 8 ساله و ظلم های نیست که در حق برخی شده است نیست.

وی پرونده سازی، ایجاد فضای تملق و دروغ، مانع شدن از فعالیت افراد متخصص که به شخص دکتر احمدی نژاد رای نداند را از رویکرهای دولت در استان زنجان و کشور اعلام کرد و افزود: مردم فراموشکار نیستند و مسئولان استان باید پاسخگوی عملکرد خودشان در استان و کشور طی 8 سال حضور خود باشند.

رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب در استان زنجان با بیان اینکه اسناد مالی و عملکرد سیاسی مسئولان بیرون خواهد آمد، افزود: کسانی که 8 سال سکان هدایت و مدیریت استان زنجان را داشتند و امروز که باید پاسخگو باشند.

امروز روز برادری است نه روز غفلت و حق کشی است

رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب در استان زنجان با تقدیر از خدمات مدیرانی که دلسوزانه برای مردم و کشور فعالیت کردند، افزود: امروز روز برادری است نه روز غفلت و حق کشی در حالی که در طی8 سال منتقدان دولت به حاشیه رانده شدند و برخی افرادی با استفاده از فضای ایجاد شده به برخی موقعیت هایی که در حد و جایگاه آنها بود دست پیدا کردند.



رئیس ستاد رئیس جمهور منتخب در استان زنجان در ادامه استان زنجان را جزو 27 استان کشور اعلام کرد که رئیس جمهور منتخب نخستین رای را در این استانها داشتند در ادامه گفت: 51 درصد رای مردم استان زنجان به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی بود.

حجت الاسلام ناصری افزود: در شهرستان طارم 59.5 درصد، در شهرستان خرمدره 58.19، خدابنده 5.56 درصد، ماهنشان 40.72، ایجرود 36.79 درصد، ابهر 54.93 درصد و در شهرستان زنجان 50.27 درصد آراء به دکتر حسن روحانی اختصاص دارد.

دبیر حزب جمهوری اسلامی در استان زنجان در مقطع فعالیت این حزب با اشاره به حادثه 7 تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و یارانش افزود: شهید بهشتی شخصیتی ارزشمند و تاثیرگذار در صحنه های مختلف نظام بودند که هرگز فعالیت های حزبی و سیاسی را با امور اجرایی و مدیریتی و خدمت به مردم همسو و هماهنگ نمی کردند و همواره بر لزوم جدا بودن گرایش های حزب و جناحی با خدمت به مردم و نظام تااکید اشته و به رعایت آن خود را مقید می دانستند.