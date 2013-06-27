۶ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۷

نیکزاد:

پرداخت 50 درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در اردبیل/بانک ملی در صدر جدول

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از پرداخت 50 درصدی تسهیلات مشاغل خانگی متناسب با برنامه ریزی های انجام شده در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی پرداخت 22 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در بازه زمانی تعیین شده رقمی بالغ بر 10 میلیارد و 600 میلیون ریال و بیش از 50 درصد برنامه ریزی ها توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی استان پیش بینی شده است.

نیکزاد با بیان اینکه بانک ملی با تعهد پرداخت دو میلیارد و 130 میلیون ریال، بالغ بر دو میلیارد و 980 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است، ادامه داد: بانک ملی در صدر جدول پرداختی های مشاغل خانگی و حتی خود اشتغالی و کسب و کار خرد است.

به گفته استاندار اردبیل بانک ملت یک میلیارد و 550 میلیون ریال، بانک رفاه 240 میلیون ریال، بانک صادرات یک میلیارد و 510 میلیون ریال، بانک تجارت یک میلیارد و 390 میلیون ریال، بانک سپه 200 میلیون ریال و بانک کشاورزی دو میلیارد و 970 میلیون ریال برای تسهیلات خود اشتغالی پرداخت کرده اند.

وی اضافه کرد: پست بانک با وجود تعهد یک میلیاد و 400 میلیون ریالی و بانک مسکن با تعهد یک میلیارد و 220 میلیون ریالی، در بازه زمانی پیش بینی شده تسهیلاتی پرداخت نکرده اند.

وی خواستار توجه بانکهای عاملی که متناسب با برنامه اقدام نکرده اند شد و افزود: وامهای خوداشتغالی زمینه توسعه اشتغال و در نتیجه رفع بیکاری و درآمد زایی را برای استان به دنبال دارد.

نیکزاد ادامه داد: در بخش اعتبارات خوداشتغالی نیز 65 درصد برنامه ریزی ها محقق شده است.

وی افزود: بانک ملی با پرداخت پنج میلیارد و 410 میلیون ریال، ملت با 450 میلیون ریال، رفاه با 130 میلیون ریال، صادرات با دو میلیارد و 170 میلیون ریال، تجارت با 100 میلیون ریال، کشاورزی با سه میلیارد و 400 میلیون ریال و توسعه تعاون با پنج میلیارد و 720 میلیون ریال توانسته اند 65 درصد برنامه پرداخت تسهیلات کسب و کارهای کوچک را محقق کنند.

ضرورت توجه بانکهای عامل به بنگاههای زودبازده

استاندارد اردبیل همچنین در خصوص تسهیلات بانکها به جهت حمایت از بنگاههای زودبازده اضافه کرد: بنگاههای زودبازده شامل کارخانه و واحدهای تولیدی بوده و حمایت از این حوزه چرخه صنعت استان را به گردش درمی آورد.

وی با بیان اینکه در این حوزه بانکهای ملی و کشاورزی عملکرد مطلوبی داشته اند، خواستار توجه سایر بانکهای عامل برای حمایت از واحدهای تولیدی استان شد.

