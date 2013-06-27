پرداخت 50 درصدی تسهیلات مشاغل خانگی در اردبیل/بانک ملی در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی پرداخت 22 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در بازه زمانی تعیین شده رقمی بالغ بر 10 میلیارد و 600 میلیون ریال و بیش از 50 درصد برنامه ریزی ها توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت 50 میلیارد ریال تسهیلات در بخش مشاغل خانگی استان پیش بینی شده است.

نیکزاد با بیان اینکه بانک ملی با تعهد پرداخت دو میلیارد و 130 میلیون ریال، بالغ بر دو میلیارد و 980 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده است، ادامه داد: بانک ملی در صدر جدول پرداختی های مشاغل خانگی و حتی خود اشتغالی و کسب و کار خرد است.

به گفته استاندار اردبیل بانک ملت یک میلیارد و 550 میلیون ریال، بانک رفاه 240 میلیون ریال، بانک صادرات یک میلیارد و 510 میلیون ریال، بانک تجارت یک میلیارد و 390 میلیون ریال، بانک سپه 200 میلیون ریال و بانک کشاورزی دو میلیارد و 970 میلیون ریال برای تسهیلات خود اشتغالی پرداخت کرده اند.

وی اضافه کرد: پست بانک با وجود تعهد یک میلیاد و 400 میلیون ریالی و بانک مسکن با تعهد یک میلیارد و 220 میلیون ریالی، در بازه زمانی پیش بینی شده تسهیلاتی پرداخت نکرده اند.

وی خواستار توجه بانکهای عاملی که متناسب با برنامه اقدام نکرده اند شد و افزود: وامهای خوداشتغالی زمینه توسعه اشتغال و در نتیجه رفع بیکاری و درآمد زایی را برای استان به دنبال دارد.

نیکزاد ادامه داد: در بخش اعتبارات خوداشتغالی نیز 65 درصد برنامه ریزی ها محقق شده است.

وی افزود: بانک ملی با پرداخت پنج میلیارد و 410 میلیون ریال، ملت با 450 میلیون ریال، رفاه با 130 میلیون ریال، صادرات با دو میلیارد و 170 میلیون ریال، تجارت با 100 میلیون ریال، کشاورزی با سه میلیارد و 400 میلیون ریال و توسعه تعاون با پنج میلیارد و 720 میلیون ریال توانسته اند 65 درصد برنامه پرداخت تسهیلات کسب و کارهای کوچک را محقق کنند.

ضرورت توجه بانکهای عامل به بنگاههای زودبازده

استاندارد اردبیل همچنین در خصوص تسهیلات بانکها به جهت حمایت از بنگاههای زودبازده اضافه کرد: بنگاههای زودبازده شامل کارخانه و واحدهای تولیدی بوده و حمایت از این حوزه چرخه صنعت استان را به گردش درمی آورد.

وی با بیان اینکه در این حوزه بانکهای ملی و کشاورزی عملکرد مطلوبی داشته اند، خواستار توجه سایر بانکهای عامل برای حمایت از واحدهای تولیدی استان شد.