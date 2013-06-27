ضرورت همکاری هیئت های اقتصادی و علمی بین دو کشور ایران و اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در دیدار با سفیر اندونزی در ایران اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی به عنوان یک چهارراه اقتصادی در کل منطقه محسوب می شود که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی جایگاه مناسبی در کشور و حتی منطقه دارد.

وی ادامه داد: این دو کشور می توانند همکاری مشترک و دو جانبه مناسبی داشته باشند تا از بستر های مناسب سیاسی، اقتصادی و مذهبی دو کشور استفاده خوبی شود.

بیگی با اشاره به اینکه هم اکنون تحریم ها نیز نتوانسته اند کشور ایران را از پا در آورند، گفت: این کشور با وجود تحریم ها توانسته است پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف داشته باشد.

وی افزود: در این میان شهر تبریز یکی از مراکز بزرگ تجاری و سرمایه گذاری در کل استان بوده و این استان را می توان به عنوان قطب تولید خودرو در کشور به شمار آورد که در تولید مواد غذایی نیز دارای رتبه مناسبی در کل کشور است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: بزرگترین دانشگاه ما در شمالغرب ایران نیز در این شهر واقع شده و همین امر می تواند زمینه مبادله دانشجو بین دو کشور را فراهم کند که در این بین دولت جمهوری اسلامی نیز اختیارات لازم برای برقراری ارتباط را به ما داده است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این استان به خوبی فعال بوده و آماده هرگونه همکاری با این کشور است، گفت: برای افزایش همکاری ها بین دو کشور لازم است کشور اندونزی استانی را به ما معرفی کند که در تراز استان ما باشد تا ما بتوانیم با آن استان ارتباط برقرار کنیم.

یگی افزود: البته کشور اندونزی نیز در صنعت نساجی و به خصوص نخ دارای پیشرفت زیادی بوده و منابع طبیعی خوبی دارد که باید زمینه صادرات برای دو کشور به خوبی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های گردشگری این استان هم گفت: تبریز همواره به عنوان مقصد گردشگری مردم کشورهای آسیایی و حتی اروپایی قرار گرفته است که در این میان به نظر می رشد باید زمینه هایی برای تبادل گردشگر میان کشور اندونزی و ایران صورت گیرد.