عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خاورمیانه شمال آفریقا

- منابع وابسته به نیروهای یونیفل درجنوب لبنان اعلام کردند: دلیل و مدرکی درباره حضور افراد حزب الله در منطقه نفوذ ما وجود ندارد.

- ابوبکر الصدیق سخنگوی وزارت خارجه سودان تلاش کشورهای شرق آفریقا برای کشیدن خط لوله نفتی را اقدامی علیه سودان تلقی کرد.

- منابع الجزایری اعلام کردند: اخوان المسلمین الجزایر طرح اصلاحات سیاسی را در این کشور مطرح کرده اند.

- ژنرال مارتن دمپسی رئیس ستاد مشترک آمریکا خواستار حمایت از نیروهای لبنانی و عراقی در جنگ داخلی که با آن روبرو هستند، شد.

- منابع فلسطینی از ورود یک هیئت اندونزیایی به نوار غزه از طریق مرز رفح خبر دادند.

- اسماعیل رضوان وزیر اوقاف دولت منتخب فلسطین سفر دوره ای خود به قطر، ترکیه و سعودی را آغاز کرد.

- منابع لیبیایی از انفجار سه خودروی بمبگذاری شده در شهر سبها در جنوب لیبی خبر دادند.

- وزارت کشور کویت از آغاز ثبت نام نامزدهای نمایندگی پارلمان این کشور از امروز خبر داد.

- منابع لیبیایی اعلام کردند: در درگیری های دیشب در طرابلس پنج نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شده اند.

- ژاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفر خود به موزامبیک را به عل وخامت حال نلسون ماندلا لغو کرد.

اروپا آمریکا

- منابع آگاه بیان کردند: مقامات ترکیه به دنبال تعطیلی فعالیت شرکت تویتر در این کشور هستند.

- رسانه های اعلام کردند: کاخ سفید مقامات اکوادوری را تهدید به تحریم های تجاری در صورت پذیرفتن اسنودن کرده اند.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در تمجید از نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی گفت: دنیا در برابر وی سر تعظیم فرود می آورد.وی یکی از بزرگان قرن بیستم بود.

- پلس ایالت ماساچوست آمریکا یک بازیکن فوتبال را به اتهام قتل بازداشت کرد.

- کریستین فگنین وزیر خارجه بلغارستان خواستار شروع گفتگوها درباره پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا شد.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر دوره ای خود به آفریقا را آغاز کرد.

آسیا اقیانوسیه

- تساخیا البگدورژ برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مغولستان انتخاب شد.

جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا استعفا کرد و این سمت را به نفع کیون را رقیب خود رها کرد.

