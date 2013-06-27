توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در مناطق نفتخيز جنوب با ايجاد شبكه فيبر نوري

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ فرشاد گفت: به اين منظور پروژه ايجاد شبكه فيبر نوري تعريف و اجراي آن به صورت EPCF (انجام كامل مهندسی، تامین کالا، ساخت و تامین مالی پروژه در قالب يك قرارداد) به يك شركت داخلي واگذار شد.



وي افزود: در این اجرای این پروژه 62 ایستگاه مخابراتی واقع در کارخانه ها و تاسیسات نفت و گاز و واحدهاي ستادي اين شركت در محدوده استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، فارس و بوشهر از طريق فيبر نوري به يكديگر متصل خواهند شد.



فرشاد اظهاركرد: اين شبكه با استفاده از فيبر پيشرفته NZDSF در قالب 10 رینگ فرعی و یک رینگ اصلی با متراژ سه هزار و300 کیلومتر طراحی شده است.



سرپرست فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب گفت: طراحي اين شبكه بر اساس تركيبي از دو فناوري پيشرفته انتقال اطلاعات NG SDH و IP/MPLS از سوي كارشناسان اين شركت انجام شده است.



وي افزود: اين امر علاوه بر آنکه انتقال اطلاعات با حجم و سرعت بسيار بالا را امكانپذير مي كند، زمينه انتقال بسته هاي داده با سطح اولويت دار و در نهايت پهناي باند گارانتي شده را فراهم مي كند.



فرشاد درباره اهداف ايجاد اين شبكه توضيح داد: دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وزارت نفت با ایجاد زیرساخت در حوزه ICT و ضرورت استفاده از فناوریهای جدید همانند اتوماسیون اداری، سامانه های نرم افزاری تحت شبکه، نظارت از راه دور، ویدئو کنفرانس، پزشکی و آموزش از راه دور از جمله اهداف ایجاد این شبکه است.



سرپرست فناوري اطلاعات و ارتباطات شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ادامه داد: در اين پروژه سرويس هاي مختلفي مانند انتقال سرويس هاي مختلف داده و آي‌تي، تله متري، سرويس هاي تلفني، انتقال تصاوير و فيلم، امكان برقرار كنفرانس هاي ويدئويي بين مناطق، آموزش از راه دور و خدمات پزشكي از راه دور در نظر گرفته شده است.



وي گفت: براي اجراي اين پروژه 526 میلیارد ریال اعتبار تخصيص يافته است.



