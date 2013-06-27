تحقق 19 درصدی تعهد اشتغال در اردبیل/ضرورت توجه به فصول کاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان تصریح کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته تحقق 25 درصدی برنامه تعهد اشتغال بود که به دلیل عدم تطابق عملکرد برخی ادارات پیش بینی ها محقق نشده است.

وی با تاکید به اینکه تعهد اشتغال استان اردبیل در سال جاری 34 هزار و 591 نفر است، ادامه داد: برای اجرای این مهم باید به فصول کاری استان توجه ویژه شود.

منوری تصریح کرد: فصول کاری استان شش ماهه اول سال است و به همین دلیل 70 درصد از برنامه تعهد اشتغال باید در این بازه زمانی به اجرا درآید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: در نیمه دوم سال به دلیل سردی هوا عملا حجم فعالیتهای کاری کاهش یافته و نمی توان بخش عمده برنامه تعهد اشتغال را برای این مدت در نظر گرفت.

وی افزود: در حال حاضر آب و فاضلاب روستایی 21 درصد، آموزش فنی و حرفه ای شش درصد، آموزش و پرورش 27 درصد، بنیاد شهید 59 درصد، بنیاد مسکن دو درصد، جهاد کشاورزی یک درصد، حمل و نقل 30 درصد، علوم پزشکی 20 درصد، راه و شهرسازی 41 درصد، بهزیستی 11 درصد، آب منطقه ای 57 درصد، برق 42 درصد، شهرکهای صنعتی سه درصد، صندوق مهر 21 درصد، صنعت و معدن 19 درصد، ارشاد اسلامی 21 درصد، کمیته امداد 29 درصد، مرکز رشد فن آوری چهار درصد، میراث فرهنگی 23 درصد و ورزش و جوانان 11 درصد از برنامه تعهد اشتغال خود را محقق ساخته اند.

وی با بیان اینکه آب و فاضلاب شهری و امور زندانها تعهد اشتغال صفر درصدی دارند، خواستار توجه دستگاههای اجرایی برای تطابق با برنامه تعهد اشتغال شد.