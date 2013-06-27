احتمال برچيده شدن مزارع پرورش ماهي از رودخانه گاماسياب

ايرج اسدي در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در حال انجام پروژه اي پژوهشي در خصوص اثرات پرورش ماهي در كيفيت آب رودخانه گاماسياب هستيم و در صورتي كه اثرات سوء اين فعاليت ها محرز شود قانون اجازه برچيده شدن اين مزارع را داده است.

وي ادامه داد: بر اساس اين طرح چهار كارگاه در امتداد رودخانه گاماسياب ايجاد و در چهار مرحله از آب رودخانه نمونه برادري مي شود كه در مجموع 16 نمونه به دست خواهد آمد.

رشد جلبك در سد سيمره

كارشناس مسئول آب و خاك سازمان محيط زيست استان همدان با اشاره به اينكه رودخانه گامhسياب يكي از سرچمشه هاي اصلي تامين كننده آب سد سيمره در استان ايلام است، اذعان داشت: در آخرين بازديد از اين سد متوجه رشد جلبك هاي سبز در آن شديم كه كيفيت آب را به شدت پايين آورده است.

اسدي اذعان داشت: سد سيمره قابليت تنظيم 72 ميليارد متر مكعب آب را دارد و براي توليد انرژي برق آبي ساخته شده است.

امكان استفاده از آب سد براي توليد برق، كشاورزي و حتي شرب نيز وجود ندارد

وي با اشاره به اينكه با اين وضع كيفيت آب، عملا امكان استفاده از آب سد براي توليد برق، كشاورزي و حتي شرب نيز وجود ندارد، گفت: ميزان بالاي نيتروژن در آب مي تواند زمينه رشد جلبك ها را فراهم كند.

كارشناس مسئول آب وخاك سازمان محيط زيست استان همدان با اشاره نظام نامه پرورش ماهي و حفظ كيفيت آب، عنوان كرد: پيشنهاد بررسي كيفيت آب رودخانه گاماسياب را به دفتر آموزش وپژوهش استانداري همدان با توجه به برآورد استفاده از آب اين رودخانه براي مصارف شرب در آينده نزديك با ايجاد سد گاماسياب داده ايم.

اسدي در خصوص اينكه آيا وجود مزارع پرورش ماهي در نهاوند مي تواند به غير قابل استفاده بودن مصارف شرب از آن در صورت تاسبس سد گرين در نهاوند بيانجامد، عنوان كرد: با توجه به فاصله اندك اين مزارع با محل احداث سد احتمال چنين تاثير سويي وجود نخواهد داشت.

وجود نيترات و نيتروژن بالا در آب رودخانه گاماسياب

وي بيان داشت: استفاده از كود و سم در مصارف كشاورزي و وارد شدن آنها به نزولات جوي مي تواند يكي از عومل وجود نيترات ونيتروژن بالا در آب رودخانه گاماسياب باشد.

اين وضع در اثر سوء مديريت ايجاد شده است

كارشناس مسئول آب وخاك سازمان محيط زيست استان همدان با تاكيد برلزوم مطالعه و بررسي عواملي كه در جلبكي شدن آب رودخانه سيمره در بالادست سد تاثير داشته اند، عنوان كرد: اين وضع در اثر سوء مديريت ايجاد شده است.

اسدي با تاكيد براينكه تا پژوهش لازم صورت نگيرد نمي توان به درستي ميزان اثرات هر يك از بخش ها را در اين رويداد بررسي كرد، گفت: وزارت نيرو نيز كميته هايی براي ارزيابي اين رويداد تشكيل داده است.