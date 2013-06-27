۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

24 جوان برتر استان قزوین معرفی و تقدیر شدند

قزوین- خبرگزاری مهر، جوانان برتر استان در 22 محور در قالب رشته‌های ادبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی معرفی و با حضور مسئولان استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع) چهارشنبه شب با حضور مسئولان استان در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد.
 
محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم، جوانی را بهترین دوران و فرصت زندگی برای خودسازی عنوان کرد و اظهارداشت: جوان ارزنده ترین ذخیره و ارزشمندترین سرمایه هر کشور محسوب می شود.
 
وی افزود: دوران جوانی دوران رشد، شکوفایی، حرارت، طراوت و گرمی زندگی است و برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) نیز سه پیام در حوزه جوان دارد که یک پیام به جامعه جوان، یک پیام به مسئولان و پیام دیگر نیز به دیدگاه کلی نظام است.

حق شناس بیان کرد: رشد و بالندگی بستگی به تربیت جوان دارد و پیام این گونه جلسات به نسل جوان این است که جوانان باید بدانند که جوانی زودگذر است و از این رو باید برای زندگی خود برنامه ریزی هدفمند داشته باشیم.

وی از تقدیر 24 جوان برتر استان خبر داد و گفت: در این جشنواره مقرر است که از بیش از 20 جوان برتر استان به عنوان سمبل تقدیر کنیم و امیدواریم این فرآیند همچنان ادامه یابد.
 
مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین به پیام جشنواره حضرت علی اکبر (ع) به مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان باید توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت جوانان باید جدی گرفته شود و باید قدر این گوهرهای ناب را دانست و تلاش کنیم تا از آنها محافظت شود تا جامعه آینده را به درستی به دست این جوانان سپرده شود.
 
حق شناس، جوانی را دوران بروز و ظهور استعدادها عنوان کرد و اظهارداشت: ما مسئولان موظف هستیم حرمت جوانان را نگاه داریم و اسباب رشد و تعالی آنها را در همه زمینه ها فراهم کنیم.
 
در پایان این مراسم سید مصطفی حسینی به عنوان جوان برتر حوزه جوان و قرآن، احسان لشگری جوان برتر حوزه وزشکار جوان، بهمن عسگری سفیر فرهنگی ورزشی، محسن نیکی کهریزی جوان برتر حوزه جوان و فعالیت های اعتقادی و دینی، حجت الاسلام محمد رمضانی به عنوان طلبه جوان، ابوالفضل سردیوند چگینی در حوزه جوان و کارآفرینی، مژگان کربی به عنوان مربی ورزشی جوان، پرستو حسینی به عنوان بسیجی جوان، فاطمه رایگانی به عنوان جوان برتر حوزه جوان و فعالیت های اجتماعی معرفی شدند.

همچنین محرم نامی به عنوان امدادگر جوان، سید مهدی حسین زاده حسینی به عنوان فیلم ساز جوان، سید حسام حسینی در حوزه جوان و موسیقی، مجید یوسفی در حوزه جوان و هنرهای نمایشی، امیر اسلامی صدر در حوزه جوان و رسانه، محمد اسدی در حوزه جوان و هنرهای تجسمی، یاسر قنبرلو در حوزه جوان و ادبیات، رضا شیردست در حوزه مبتکر و مخترع جوان، آرمان محمدی در حوزه جوان، علم و فناوری  معرفی شدند.

کامران یزدی در حوزه جوان و توانایی های خاص، زری هوشیار به عنوان دانشجوی برتر جوان، فاطمه منهجی به عنوان کشاورز روستایی جوان و عطاالله قبادی، مجید دقیقی و حمیدرضا بهرامی به عنوان جوان برتر در حوزه سرباز جوان، برتر شناخته شد که با اهدای لوح مورد تجلیل قرار گرفتند.

