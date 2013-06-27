24 جوان برتر استان قزوین معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره استانی حضرت علی اکبر (ع) چهارشنبه شب با حضور مسئولان استان در سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد.



محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در این مراسم، جوانی را بهترین دوران و فرصت زندگی برای خودسازی عنوان کرد و اظهارداشت: جوان ارزنده ترین ذخیره و ارزشمندترین سرمایه هر کشور محسوب می شود.



وی افزود: دوران جوانی دوران رشد، شکوفایی، حرارت، طراوت و گرمی زندگی است و برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) نیز سه پیام در حوزه جوان دارد که یک پیام به جامعه جوان، یک پیام به مسئولان و پیام دیگر نیز به دیدگاه کلی نظام است.

حق شناس بیان کرد: رشد و بالندگی بستگی به تربیت جوان دارد و پیام این گونه جلسات به نسل جوان این است که جوانان باید بدانند که جوانی زودگذر است و از این رو باید برای زندگی خود برنامه ریزی هدفمند داشته باشیم.

وی از تقدیر 24 جوان برتر استان خبر داد و گفت: در این جشنواره مقرر است که از بیش از 20 جوان برتر استان به عنوان سمبل تقدیر کنیم و امیدواریم این فرآیند همچنان ادامه یابد.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین به پیام جشنواره حضرت علی اکبر (ع) به مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان باید توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت جوانان باید جدی گرفته شود و باید قدر این گوهرهای ناب را دانست و تلاش کنیم تا از آنها محافظت شود تا جامعه آینده را به درستی به دست این جوانان سپرده شود.



حق شناس، جوانی را دوران بروز و ظهور استعدادها عنوان کرد و اظهارداشت: ما مسئولان موظف هستیم حرمت جوانان را نگاه داریم و اسباب رشد و تعالی آنها را در همه زمینه ها فراهم کنیم.



در پایان این مراسم سید مصطفی حسینی به عنوان جوان برتر حوزه جوان و قرآن، احسان لشگری جوان برتر حوزه وزشکار جوان، بهمن عسگری سفیر فرهنگی ورزشی، محسن نیکی کهریزی جوان برتر حوزه جوان و فعالیت های اعتقادی و دینی، حجت الاسلام محمد رمضانی به عنوان طلبه جوان، ابوالفضل سردیوند چگینی در حوزه جوان و کارآفرینی، مژگان کربی به عنوان مربی ورزشی جوان، پرستو حسینی به عنوان بسیجی جوان، فاطمه رایگانی به عنوان جوان برتر حوزه جوان و فعالیت های اجتماعی معرفی شدند.

همچنین محرم نامی به عنوان امدادگر جوان، سید مهدی حسین زاده حسینی به عنوان فیلم ساز جوان، سید حسام حسینی در حوزه جوان و موسیقی، مجید یوسفی در حوزه جوان و هنرهای نمایشی، امیر اسلامی صدر در حوزه جوان و رسانه، محمد اسدی در حوزه جوان و هنرهای تجسمی، یاسر قنبرلو در حوزه جوان و ادبیات، رضا شیردست در حوزه مبتکر و مخترع جوان، آرمان محمدی در حوزه جوان، علم و فناوری معرفی شدند.

کامران یزدی در حوزه جوان و توانایی های خاص، زری هوشیار به عنوان دانشجوی برتر جوان، فاطمه منهجی به عنوان کشاورز روستایی جوان و عطاالله قبادی، مجید دقیقی و حمیدرضا بهرامی به عنوان جوان برتر در حوزه سرباز جوان، برتر شناخته شد که با اهدای لوح مورد تجلیل قرار گرفتند.