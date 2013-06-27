خسارت سه هزار میلیارد ریالی حوادث طبیعی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی خسارت حوادث طبیعی اردبیل تصریح کرد: سال جاری سالی پر حادثه برای اردبیل بوده که وقوع تگرگ، سیلاب و بارشهای فصلی موجب شد، خسارت قابل توجهی متوجه استان شود.

وی با بیان اینکه زلزله اخیر اردبیل، خسارت قابل توجه مالی نداشته است، تاکید کرد: عمده خسارات از وقوع سیلاب به ویژه در شهرستان مشگین شهر وارد شده است.

به گفته اسلامی ستاد بحران استان آماده رسیدگی به موقع در هنگام وقوع حوادث است تا از نرخ دامنه آسیب ها بکاهد.

وی افزود: با این وجود محدودیت اعتبارات و ابزارها موجب می شود در برخی مواقع با وجود کنترل صحنه حادثه خسارت همچنان قابل توجه باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار در خصوص وضعیت مناطق سیل زده مشگین شهر ادامه داد: در حال حاضر بازسازی مناطق با برآورد خسارتها آغاز شده است.

اسلامی متذکر شد: در نظر داریم قبل از سرد شدن هوا واحدهای مسکونی 100 درصد تخریب مجددا ساخته شود.