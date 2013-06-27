رخت نو آبشار تمام خزه ای جهان/ مرمت آبشار رویاها

به گزارش خبرنگار مهر، تیرماه سال قبل بود که وقوع سیلی سنگین و مخرب سبب شد تا بخش های مختلفی از گلستان از جمله آبشار تمام خزه ای جهان دچار آسیب شود. این سیل سبب ریزش خزه های آبشار کبودوال، تخریب مسیر دسترسی و خرابی دو پل مسیر شد که با گذشت حدود یکسال این آبشار برای مسافران گلستان آماده شده است.
مرمت و بازسازی کبودوال
یاسر قندهاری رئیس میراث فرهنگی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان مرمت آبشار تمام خزه ای جهان در شهرستان خبر داد.
وی هزینه مرمت و بازسازی آبشار تمام خزه ای را دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: این آبشار برای حضور و بازدید گردشگران و طبیعت گردان آماده است.
وی اظهار داشت: دو پلی که بر اثر سیل تخریب شده بود، بازسازی و مسیر دسترسی نیز مرمت شده است.
وی عنوان کرد: بخشی از خزه های آبشار کبودوال نیز که دچار ریزش شده بود با شروع سال نو و فصل بهار دوباره رویش کرده است.
قندهاری با بیان اینکه آبشار کبودوال کامل بهسازی و مرمت شده است، عنوان کرد: مشکلی برای حضور گردشگران در این منطقه وجود ندارد.
رئیس میراث فرهنگی علی آبادکتول، ثبت ملی آبشار کبودوال را از جمله برنامه ها بیان کرد و گفت: پیشنهاد ثبت ملی از اثر از سوی معاونت میراث فرهنگی شده است و کارها در حال انجام است.
بازدید 50 هزار گردشگر نوروزی از کبودوال
وی گفت: در نوروز امسال بیش از 50 هزار مسافر از بدوال دیدن کردند که پیش بینی می شود این میزان تابستان امسال بیشتر شود.
قندهاری گفت: با شروع تعطیلات تابستانه و در روزهای اول نیز شاهد حضور مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور از آبشار کبودوال هستیم.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گلستان از پيشنهاد ثبت آبشار کبودوال شهرستان علي آباد گلستان در فهرست آثار ملي کشور خبر داد.
پیشنهاد ثبت ملی کبودوال
قربان عباسي با اعلام اين خبر گفت: اداره کل ميراث فرهنگي گلستان در راستاي ثبت ميراث طبيعي اين استان و در جريان اجلاس آتي شوراي عالي سياستگذاري ثبت آثار در استان البرز، سه اثر طبيعي شامل دو آبشار شيرآباد و کبودوال و چنار قديمي شهر گرگان را براي ثبت در فهرست آثار ملي کشور پيشنهاد داده است.
وي اضافه کرد: آبشار کبودوال که در 5 کيلومتري جنوب شهرستان عليآباد اين استان واقع شده، تنها آبشار تمام خزهاي جهان است که از نظر پژوهشگران علوم طبيعي نمونهاي نادر و منحصر به فرد است و حتي در آينده ثبت جهاني آن نيز دور از دسترس نخواهد بود.
آبشار کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علیآبادکتول در دامنه رشته کوه البرز در دل جنگل قرار دارد و بزرگترین آبشارتمام خزه ای جهان است، آب این آبشار زلال و شفاف بوده و زمزمه حرکت آب در فضای آرام و سکوت جنگل آرامشی خاص به انسان میبخشد.
علی آبادکتول به دلیل داشتن آبشارهای رویایی و بزرگترین آبشار خزه ای جهان، بهشتی برای گردشگران و طبیعت گردان است.
احداث سنگفرش مسیر دسترسی، احداث پل سنگی و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل سکوها، آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات است.
«کتول» از دو واژه اوستایی «کته» و «اول» تشکیل شده که «کته» به معنای جا و مکان و «اول» به معنای شیب، دره و گودال است و «کتول» هم به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره کوه قرار دارد.
