مسئولان پروژه های نیمه تمام را برای توزیع اعتبارات در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد صبح امروز در چهارمین شورای برنامه ریزی استان همدان، اظهار داشت: در سال گذشته تخصیص اعتبارها در استان همدان حدود 38 درصد بود که ناشی از مشکلات اقتصادی کشور بود اما امیدواریم امسال تخصیص اعتبارها بیشتر باشد.

آزاد عنوان داشت: با توجه به اینکه شاید تخصیص اعتبارها در سال جاری نیز صد در صدی نباشد همه دستگاه های اجرایی باید اولویت بندی کرده و در صورتی که اعتبار مشخص شده تخصیص نیافت برنامه ریزی درستی داشته باشند تا پروژه ها مسکوت نماند.

استاندار همدان خطاب به مسئولان اجرایی استان همدان تاکید کرد: همه مسئولان استانی باید در بحث توزیع اعتبارات به سراغ پروژه های نیمه تمام بروند و آنها را اولویت بدهند.

وی گفت: امیدوار هستیم مشکلات اقتصادی کشور حل شود تا بر این اساس نیز تخصیص اعتبارات افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان نیز با اشاره به تصویب بودجه 92 گفت: اینکه بودجه کل کشور امسال بالغ بر هفت میلیون و 277 هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون تومان است که هنوز به صورت استانی ابلاغ نشده است.

حسن خیریانپور به اجرای طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی و تصمیم گیری برای ارتقای رضاستمندی شهروندان از نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی و کارکنان ادارات استان همدان اشاره کرد.

معاون مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان نیز در خصوص طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی عنوان داشت: این طرح بر اساس شاخص های موجود کشوری در استان همدان اجرایی شد که بر این اساس بیش از 70 نفر از کارشناسان فن در روند اجرای آن فعالیت داشتند.

کریم مطهری موید افزود: بر اساس این طرح هشت هزار و 834 نفر پرسشنامه طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی را در استان همدان از 72 دستگاه اجرایی در 9 شهرستان پر کردند که بر این اساس شهرستان همدان با دو هزار و 474 نفر شرکت کننده و فامنین با 478 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین افراد شرکت کننده در طرح را داشتند.

وی به دسته بندی ادارات و دستگاه های اجرایی در زمینه میزان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با ممردم در ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: در اداره زندانهای استان همدان آمارگیری در زمینه طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی انجام شد اما متاسفانه دادگستری و نیروی انتظامی اجازه این نظرسنجی را ندادند.

معاون مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان در پایان سخنانش گفت: 74 و نیم درصد از افرادی که در این نظرسنجی در استان همدان شرکت کرده اند آقایان و 25 و نیم درصد نیز بانوان این استان هستند.