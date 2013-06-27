تجهیز هنرستان های فنی استان زنجان از اهمیت ویژه برخوردار است

سعید آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجهیزات هنرستان های فنی و حرفه ای تجهیزاتی با قیمت های قابل توجه است افزود: تامین اعتبار های مورد نیاز هنرستان ها در قالب نرمی که سالیانه به آن اختصاص می بابد کافی نیست و پاسخ گوی هنرستان ها نیستند.

وی با تاکید بر لزوم نیاز سنجی از هنرستان های استان اظهار داشت: باید انقلابی در این حوزه صورت گیرد و در صورت نیاز بخشی از هزینه ها اولویت کمتری دارند حذف شده و به تجهیزات هنرستان ها اختصاص یابد.

مدیر کل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه اختصاص اعتبارات را در سطح ملی نیز پی گیری نمودیم ادامه داد: متاسفانه نتیجه ای برای افزایش اعتبارات به دست نیاوردیم .

آقاخانی تاکید کرد: اولویت اول ما در سال جاری حرفه آموزی در هنرستان های فنی و حرفه ای است و سعی داریم در این راستا امسال به صورت جهادی کار کنیم.

وی با اشاره به وضعیت مدرسه راهنمایی تیز هوشان ناحیه دو زنجان گفت: ما با مشکل تخصیص و هم با مشکل نقدینگی مواجه می باشیم و این مدرسه در حال حاضر تنها 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نیازمند یک جلسه اختصاصی می باشد تا تدبیری در این خصوص اندیشیده شود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان، اعتبار برآورد شده در ابتدای کار برای این پروژه را 240 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: امسال با توجه به افزایش قیمت ها 350 میلیون تومان به غیر از مطالبات پیمان کار برای تکمیل این پروژه مورد نیاز است.

آقاخانی تاکید کرد: شاید مدرسه راهنمایی تیز هوشان منطقه دو زنجان برای سال تحصیلی جدید آماده نشود.