به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضان موسوی مقدم در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در مشهد گفت: دولت امسال 200 میلیارد تومان بودجه برای توسعه فیبر نوری در کشور در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می دهد.

وی گفت: صدا و سیما باید به زودی در زمینه سیگنال رسانی ماهواره ای خودکفا شود و درصورت تخصیص این بودجه از طرف دولت، بخشی از آن برای توسعه فیبر نوری در استان خراسان رضوی هزینه می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون سیگنال رسانی رسانه ای کشور از طریق ماهواره بین المللی اینتل ست انجام می شود، گفت: متخصصان ما با بهره گیری از فناوری پیشرفته فیبر نوری در کشور به زودی به این وابستگی پایان خواهند داد.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به ظرفیت استان در بخش زیارت ، چنین حرکت هایی را زمینه ساز بروز و ظهور توانمندی های زیارت استان دانست.

گفتنی است در سایت استانی باشگاه خبرنگاران ، خبرها وبسته های خبری گزارشگران استان به نمایش در آمده است.

نخستین وب سایت جهانی با موضوع امام رضا (ع) به خط سیریلیک رادیو ازبکی برون مرزی خراسان رضوی با حضور قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد و حجت الاسلام موسوی مقدم از افتتاح این سایت به عنوان حرکتی مبارک یاد کرد و گفت: این حرکت در راستانی نیاز امروز جامعه است و باید پاسخگوی خلاء اطلاع رسانی در عرصه های مجازی باشد.

وی با اشاره به اقدام ارزشمند مدیریت و کارکنان رادیو ازبکی برون مرزی خراسان رضوی در طراحی جدید و بهره برداری از وب سایت جدید امام رضا (ع)، فضای مجازی را فرصت خوبی برای معرفی و شناخت بیشتر مخاطبین در سراسر جهان به خصوص مردم آسیای مرکزی با ابعاد گوناگون شخصیت نورانی امام رضا (ع) دانست.

در این مراسم همچنین زیارتی مدیر رادیو ازبکی بخشهای مختلف این وب سایت را که با طراحی و مطالب جدید آماده شده است، معرفی کرد.

این وب سایت ویژه کشورهای آسیای میانه طراحی شده است و شامل احادیث رضوی ، طب الرضا (ع)، زیارت مجازی حرم مطهر امام هشتم (ع )و عتبات عالیات است.

رونمایی از مجموعه های انیمیشن آرزوهای گلنار و قصه های بهمن نیز از دیگر برنامه هایی بود که با حضور قائم مقام سازمان صدا وسیما در مشهد انجام شد.

وی همچنین از مراحل ساخت تله فیلم ترانه پاییزی دیدن کرد. ترانه پاییزی تله فیلم 90 دقیقه ای است که در آن 25 بازیگر استانی به ایفای نقش می پردازند.احترام به والدین و کمک به سالمندان موضوع این تله فیلم است.