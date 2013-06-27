پروانه استاندارد دو واحد توليدي در همدان باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تيموري صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عدم وجود مدير کنترل کيفيت تاييد صلاحيت شده و عدم پيگيري مسئولان اين واحد براي تمديد پروانه کاربرد علامت استاندارد در مهلت مقرر دليل ابطال پروانه استاندارد واحد توليدي قطعات پيش ساخته بتنی همدان بوده است.

تيموري با بيان اينکه در هر شيفت کاري واحدهاي توليدي مدير يا مديران کنترل کيفيت بر روند توليد با کيفيت و مطابق استاندارد محصولات نظارت و کنترل دارند، افزود: يک واحد توليدي براي اينکه موفق به دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شود باید مراحلي را طي کند که يکي از مهمترين اين مراحل به کارگيري مدير يا مديران کنترل کيفيت در آن واحد توليدي است.

وي با اشاره به اينکه ايران كشور زلزله خيزي بوده و هر 10 سال يكبار به طور متوسط يك زلزله بالاي هفت ريشتر در آن رخ مي‌دهد، گفت: عدم توجه به كيفيت محصولاتي چون بتن آماده باعث شده كه نتوانيم نتيجه مورد نظر را در بخش ساخت و ساز به دست آوريم و هر ساله بر اثر وقوع زلزله شاهد تلفات مالي و جاني فراواني باشيم.

وي ادامه داد: با اين تفاسير محصولات ساختماني مورد استفاده بايد مطابق استاندارد توليد شده باشند و در غير اين صورت خسارت و تلفات ناشي از استفاده از آنها بسيار زياد خواهد بود.

مدير کل استاندارد استان همدان افزود: اجباري شدن استاندارد مربوطه توسط شوراي عالي استاندارد كشور به عنوان معياري براي تأمين كيفيت بتن آماده گوياي اهميت بالاي اين موضوع است‌.

پروانه استاندارد كارگاه توليدي نيكونام نهاوند باطل شد

مديركل استاندارد استان همدان در ادامه از ابطال پروانه استاندارد يك واحد توليدي شير پاستوريزه با نام نيكونام در نهاوند خبر داد.

فرهاد تيموري افزود: مطابق نبودن محصول توليدي شير پاستوريزه نيكونام نهاوند با استاندارد ملي مربوطه‌، علت اصلي ابطال پروانه استاندارد اين واحد توليدي است.

تيموري با اشاره به اينکه شير پاستوريزه فرآورده اي با ارزش است كه اهميت بالايي در سبد كالاي خانواده‌ها دارد، اظهار داشت: همچنين شير حاوي پروتئين‌ها، ويتامين‌ها، چربي و املاح معدني است و همين موضوع موجبات فساد پذيري سريع اين محصول توسط ميكروب‌ها را فراهم مي كند.

وي يادآور شد: توليد شير به روش صنعتي و افزايش حجم توليد، كنترل‌هاي مستمر و جدي را طلب مي كند و اجباري شدن استاندارد ملي مربوطه توسط شوراي عالي استاندارد كشور به عنوان معياري براي تأمين سلامت و كيفيت شير نيز گوياي اهميت اين موضوع است.

مديركل استاندارد همدان گفت: واحدهاي فاقد پروانه استاندارد تنها به منظور امكان بررسي محصول، مجاز به توليد آزمايشي هستند و نمي توانند محصولات خود را قبل از دريافت پروانه استاندارد به بازار عرضه كنند.

مديركل استاندارد همدان اعلام كرد: اگر واحدي بدون گرفتن پروانه استاندارد اقدام به توليد و توزيع كالايي كند مرتكب جرم شده و در صورت مشاهده به مراجع قضايي معرفي شده و طبق قانون مجازات مي شود.