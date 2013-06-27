۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

تظاهرات صدها یمنی در برابر سفارت آمریکا در صنعا

منابع آگاه از برگزاری تظاهرات صدها فعال یمنی در برابر سفارت آمریکا در پایتخت این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیاالیوم گزارش داد: صدها یمنی با برگزاری تظاهراتی در برابر سفارت آمریکا در صنعا خواستار آزادی زندانیان که در گوانتانامو به سر می برند و از یک ماه قبل دست به اعتصاب غدا زده اند، شدند.

روسیا الیوم افزود: تظاهرات فعالان یمنی در برابر سفارت آمریکا در راستای تحرکات بی سابقه ای که در محکوم کردن واشنگتن صورت می گیرد و به منظور وارد کردن فشار بر کاخ سفید برای آزادی زندانیان در گوانتانامو که در میان آنها 94 یمنی وجود دارد، است.

پایگاه روسی گزارش داد: این اعتراضات فقط در راستای محکوم کردن و سهل انگاری دولت اوباما در عمل به وعده هایش درباره گوانتانامو نیست بلکه تلاشی برای جلب نظر افکار عمومی برای وضعیت زندانیانی است که از چند ماه قبل دست به اعتصاب زده اند.

فعالان یمنی تاکید کردند: به اعتراضات خود ادامه خواهند داد تا همه جهانیان  به رفتاری سوئی که مقامات آمریکایی با بازداشت شدگان دارند توجه داشته باشند.حقوق زندانیان پایمال شده است و واشنگتن بر پایمال کردن حق آنها اصرار دارد.

