استان زنجان رتبه چهارم کشور در مشارکت انتخاباتی را کسب کرده است

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه استان زنجان در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری نیز مقام چهارم کشور در مشارکت انتخاباتی را بدست آورده بود افزود: کسب مجدانه این رتبه در سال جاری افتخار بزرگی برای استان است.

وی با تاکید بر اینکه علی رغم توطئه های بیگانگان مردم کشور و استان زنجان حضور مطلوبی در عرصه انتخابات داشتند افزود: مردم با این کار دوستان را شاد و دشمنان را مایوس هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان ادامه داد: هنگامی که بحث مشارکت همگانی مطرح بود همه نگران بودند و این مقام معظم رهبری بود که قبل از همه با بیانات خود همه را به این حضور حداکثری دعوت نمود و مردم ولایی نیز به ندای رهبر خود لبیک گفتند.

احمدی با اشاره به اینکه خداوند ما را در این انتخابات یاری نمود خاطر نشان کرد: مردم ایران و استان زنجان گوش به فرمان رهبر بودند و توانستند این حماسه بزرگ سیاسی را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه مردم استان زنجان در این انتخابات چند گام جلوتر از کشور و به صورت بسیار پر رنگ ظاهر شدند گفت: 24 خرداد امسال روز اقتدار نظام و روز تعیین سرنوشت ما بود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، با تاکید بر اینکه 24 خرداد امسال روز شکست بزرگی برای دشمنان نظام وانقلاب بود اظهار داشت: در این روز در ایران سالم ترین و آزاد ترین انتخابات دنیا برگزار شد و مدعیان 11 میلیون تقلب در انتخابات 88 رسوا شدند.

احمدی با اشاره به بیانات رئیس جمهور منتخب مردم ایران سید حسن روحانی افزود: توقف غنی سازی ممنوع شد و مذاکره با دیگران با عدالت انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: دنیا شاهد امانت داری نظام اسلامی از امانت مردم در انتخابات بود و 24 خرداد پایان خیانت حزبی بود که وابسته به آمریکا بود.