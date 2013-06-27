به گزارش خبرنگار مهر، جواد ششگلانی صبح پنج شنبه در دیدار استاندار با اعضای هیئت های ورزشی استان گفت: 35 تیم فوتبال در رده های سنی مختلف در سطح کشور فعال هستند که این تعداد بین استان های کشور رقم نادری است، همچنین 60 تیم نیز در سطح استان فعالیت دارند که تنها در مسابقات استانی حاضر می شوند.

وی ادامه داد: در این مسابقات استانی ، 120 داور و هزار و 11 مربی مشغول به فعالیت هستند.

ششگلانی با بیان اینکه هم اکنون در کل استان نزدیک به 84 مدرسه فوتبال مشغول تربیت آینده سازان فوتبال کشور هستند، گفت: این تعداد مدرسه فوتبال توانسته 14 فوتبالیست را در رده های سنی مختلف عازم تیم ملی کند که این امر قطب بودن این استان برای ورزش کشور را به خوبی مشخص می کند، علاوه بر آن وجود تیم تراکتور سازی به عنوان یک تیم جهانی می تواند نشان دهنده شکوفایی ورزش فوتبال در این استان باشد.

وی افزود: در ورزش بانوان نیز در جایگاه بسیار مناسبی در استان قرار داریم و با وجود محدودیت های بی شمار در این زمینه هم اکنون شش تیم فوتسال بانوان در کل کشور فعال است و همچنین یک عضو ثابت در تیم فوتبال بانوان از این استان می باشد.

رئیس هیئت فوتبال استان در خصوص وضعیت فوتبال ساحلی نیز گفت: فوتبال ساحلی شهرداری به عنوان قهرمان ایران و آسیا مطرح بوده و اکثر اعضای تیم ملی نیز از بازیکنان تیم شهرداری هستند.

وی در خصوص حذف تیم شهرداری تبریز از لیگ برتر فوتبال گفت: مشکلی که برای تیم فوتبال شهرداری تبریز به وجود آمد سبب شد ورزش به سیاست آغشته شده و خاطره ای تلخ در اذهان عمومی مردم به وجود آورد .