تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش زنجان نیازمند حمایت مالی است

امیر نظری در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: در حال حاضر در حدود 98 فضای آموزشی نیمه تمام در استان وجود دارد که دارای پیرفت فیزیکی بین 10 تا 98 درصد هستند.

وی با بیان اینکه در حدود 15 پروژه دارای بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند افزود: در صورتی که اعتبارات کافی تزریق شود همه پروژه هایی با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی تا قبل از شروع سال تحصیلی به پایان خواهد رسید و می توان از انها بهره برداری نمود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با یادآوری اینکه برخی از پروژه های دارای بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی ارزش و اهمیت خاصی برای آموزش و پرورش دارند ادامه داد: مدسه راهنمایی تیز هوشان زنجان یکی از این پروزه ها می باشد که هم اکنون دارای حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد و در صورتی که نوسازی مدارس نتواند این پروژه ها را به موقع تحویل آموزش و پرورش دهد مشکلاتی در آموزش و پرورش استان رخ خواهد داد.

نظری با تاکید بر اینکه در مسئولان عالی رتبه استان درخواست داریم برخی از پروژه های آموزش و پرورش به صورت ویژه از نظر مالی حمایت شوند تاکید کرد: با تکمیل این پروژه ها آموزش و پرورش در توسعه مدارس خاص استان موفق تر خواهد بود.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بزرگسالان خیام را حدود 90 درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که این پروژه تا مهر ماه تکمیل شود دو مدرسه بزرگ در آزادگان خالی شده و می توان از آنها به نحوی مطلوب استفاده کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، تکمیل برخی از پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش تا مهر ماه را نیازمند هدفگذاری دانست و اظهار داشت: اگر اراده کنیم می توانیم همه پروژه های بلای 60 درصد پیشرفت فیزیکی را تا مهر ماه به بهره برداری برسانیم.