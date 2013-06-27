آغاز طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی ویژه ماه مبارک رمضان در مراغه

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسن مصیبی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بازرسان با واحدهای مختلف و گرانفروش صنفی در این شهرستان طی این طرح برخورد می کنند افزود: این طرح تا آخر مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.

وی اظهار کرد: هم اکنون بازرسان این اداره ، مجمع امور صنفی و 30 بازرس افتخاری بر فعالیت های خود در این زمینه افزوده اند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه ادامه داد : این طرح همزمان با سراسر کشور به منظور جلوگیری از تنش روانی بازار و افزایش بی مورد قیمت اجناس و کالاها در این شهرستان اجرا می شود.

مصیبی، یادآور شد: در این طرح بازرسان بر قیمت کالاها و اجناس لبنی، پروتئینی ، میوه و انواع شیرینی های مرسوم ماه مبارک رمضان نظارت می کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه مهمترین عامل موفقیت در این طرح را مدیریت بازار توسط مردم و کسبه دانست و افزود: شماره تلفن 124 آماده پاسخگویی به هرگونه شکایات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات همشهریان است