مسابقات "قرآن، عترت و نماز" هشتم تيرماه در مشهد برگزار می شود

ميكائيل باقري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: سي و يكمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان كل كشور در بخش غير آوايي از روز شنبه هشتم تير ماه در مشهد آغاز به كار خواهد كرد.

وي افزود: اين مسابقات ابتدا در سطح آموزشگاه هاي كل كشور برگزار و پس از راه يابي نفرات برتر به مسابقات شهرستان ها و سپس استان ها اكنون نفرات برتر هر استاني در اين مسابقات حضور خواهند يافت.

باقري با بيان اينكه اين دوره از مسابقات در دو بخش آوايي و غير آوايي برگزار خواهد شد بيان كرد: مسابقات قرآني در سي و يكمين دوره خودش در بخش آوايي پس از ماه مبارك رمضان در قزوين برگزار خواهد شد و شركت كنندگان در بخش قرائت، حفظ، اذان و مداحي در اين مسابقات حضور خواهند يافت.

وي با اشاره به بخش غير آوايي اين مسابقات گفت: اين مسابقات در بخش غير آوايي نيز كه مشهد ميزبان آن خواهد بود در بخش هاي مفاهيم، تفسير، نهج البلاغه،صحيفه سجاديه، احكام و انشاء از هشتم تا 16 تيرماه سال جاري در اردوگاه ثامن الحجج(ع) مشهد برگزار خواهد شد.

دبير اجرايي سي و يكمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز اظهار كرد : در اين دوره از مسابقات دو هزار و 400 نفر دانش آموز سرپرست و مربي در دو بخش دختران و پسران حضور خواهند داشت كه در بخش خواهران هزار و 200 نفر و در بخش پسران نيز هزار و 200 نفر شركت دارند.

وي با اشاره به زمان بندي مسابقات ابراز كرد: مسابقات در بخش پسران و در رشته هاي تفسير، نهج البلاغه و صحيفه از هشت تا 10 راديبهشت ادامه خواهد يافت.

باقري افزود: مسابقات در رشته احكام و انشاء نيز همزمان با برگزاري كارگاه آموزشي با حضور اساتيد و مربيان برجسته كشوري برگزار مي شود و صبح روز 11 تير ماه نيز اختتاميه مسابقات در بخش برادران خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به برگزاري اين مسابقات در بخش دختران اظهار كرد: مسابقات در بخش دختران نيز از 13 تيرماه آغاز و 16 تير ماه سال جاري نيز مراسم اختتاميه آن برگزار خواهد شد.