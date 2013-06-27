به گزارش خبرنگار مهر، سيد مسعود عسگريان صبح امروز در جريان بازديد از طرح پياده‌روسازي بلوار مفتح گفت: شهرداري همدان در امر جدولگذاري و پياده‌روسازي‌هاي جديدالاحداث در سال جاري موارد رفت و آمد معلولان و نابينايان را مدنظر قرار داده است.

عسگريان اظهار داشت: در اين راستا در پياده‌رو ويژه نابينايان از آجرهاي سيماني و شياردار پولكي مخصوص عصاي سفيد استفاده شده است.

وي افزود: در حال حاضر اين طرح در بلوارهاي شهيد مفتح، 12 متري شيرسنگي و خيابان جهاد اجرا شده است.

شهردار همدان مشارکت خوب مردم در تسریع روند فعالیت‌های شهرداری را بسیار مؤثر دانست و از اجرای این طرح در آينده براي ديگر بلوارها در این شهر خبر داد.

وی شهرداری را همانند دولتی دانست که در کنار کسب درآمد باید به صورت بهینه و مناسب درآمدها را هزینه کند و اظهار داشت: شهرداری همدان در نقاط مختلف شهر پروژه‌های دیگری به ویژه در امر ساخت و ساز در دست اجرا دارد.

عسگریان توجه به حوزه فرهنگی را نیز مهم دانست و گفت: مقدمه کارهای فرهنگی ایجاد زیرساخت‌ها است که شهرداری‌ در این راستا اقدامات مناسبی داشته است.