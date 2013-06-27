مراسم گرامیداشت سردار شهید "عیلرضا خلوص دهقانپور" در صومعه سرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان صومعه سرا شب چهارشنبه در حاشیه این مراسم گفت: فرهنگ شهيد و شهادت پادزهری است كه می‌توان از آن در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن استفاده كرد.



میرزا حسینعلی زاده تاکید کرد: این فرهنگ متعالی باید احیا و به عنوان محور اصلی جامعه قرار گيرد.



وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداری از ارزش های والای شهدا وظیفه ای بس خطیر و سنگین است.



فرماندار صومعه سرا ضمن تاکید بر توجه و حفظ ارزش ها و جوانمردی های شهدای هشت سال دفاع مقدس یادآورشد: بنا به فرمایش مقام عظمای ولایت آنچه مهم است "حفظ راه شهدا یعنی پاسداری از خون شهدا " و این نخستین وظیفه است.



شهید " عیلرضا خلوص دهقانپور " با پيروزی انقلاب اسلامی وارد فعالیت های سياسی شد و در انجمن اسلامی شهيد مطهری صومعه سرا فعالیت گسترده ای داشت و در مراسم مذهبی و راهپيمايی ها فعالانه شركت می جست.



در شهريور 1359 موفق به اخذ ديپلم در رشته فرهنگ و ادب از دبيرستان فريبرز برشنورد صومعه سرا شد، قبل از ورود به سپاه مسئوليت يگان حفاظت را عهده دار بود. با هدف بالا بردن توان رزمی و فراگيری فنون نظامی در 17 آبان ماه سال 1359 به پايگاه آموزشی چالوس اعزام شد و بعد از اتمام دوره آموزشی به عضويت رسمی سپاه صومعه سرا درآمد و در يگان حفاظت سپاه مشغول به كار شد.



علیرضا علاقه خاصی به فوتبال داشت و عضو تيم منتخب فوتبال شهر بود. وی فردی با اخلاص و خوش اخلاق بود و حتی به بچه های كوچك هم احترام می گذاشت اما در مقابل منكرات سكوت را جایز نمی شمرد.



چهره با صلابت این شهیدبزرگوار معنويت خاصی داشت و مايه دلگرمی دوستداران انقلاب و نظام در شهر بود، در سال های 1359 و 1360 در بحث ها و مناظره ها با گروهك های الحادی شركت می جست و با منطق و استدلال نظراتشان را رد مي كرد، وقتی كه این گروهک ها اعلان جنگ مسلحانه كردند وی نيز دوشادوش نيروهای انقلاب در سركوب و جنگ های مسلحانه با آنان شركت داشت.



شهید دهقانپور علاقه خاصی به امام داشت و به هنگام پخش سخنرانی امام از تلويزيون دست از كار می كشيد و به سخنان معمار کبیر انقلاب گوش می داد، فردی منظم بود و با مشاهده بی نظمی عصبانی می شد.



در موقع اذان چنانچه كسانی را می ديد كه نشسته و صحبت می كنند، ناراحت می شد و براي اقامه نماز به آنان تذكر می داد، در حفظ بيت المال دقت بسيار داشت. در 15 ارديبهشت ماه سال 1361 به منطقه جنگی اعزام شد و در لشكر 25 كربلا به انجام وظيفه پرداخت و با شركت در عمليات رمضان مجروح شد.



در سال 1361 در سن بيست و سه سالگی ازدواج کرد و در كمتر از يك هفته با انجام مراسمی ساده زندگی مشترك خود را آغاز كرد، سه ماه بعد از ازدواج در چهارم شهريور ماه سال 1361 عازم جبهه های جنوب شد. در عمليات محرم شركت كرد و در روز 17 آبان ماه سال 1361 در اين عمليات مجروح شد و به مدت بيست و چهار ساعت در يكی از بيمارستان های اهواز بستری بود اما فردای آن روز با لباس بيمارستان و بدون اجازه، بيمارستان را ترك كرد و عازم منطقه جنگی شد.



بعد از بازگشت از منطقه جنگی به فرماندهی يگان سپاه صومعه سرا منصوب شد و مدت سه سال عهده دار اين مسئوليت بود و در اين مدت در راهپيمایی ها و نمازهای جمعه و مراسم شهدا شركت و با لباس فرم سپاه در جلوی صفوف حركت می كرد.



بنابراین بعد از گذشت دو سال و نيم از ازدواج این شهید نخستين فرزندش " اسماعيل " به دنيا آمد، عليرضا همواره اصرار داشت به مناطق جنگی اعزام شود اما مسئولان سپاه با اعزام وی مخالفت می كردند به همين دلیل از سمت خود استعفا كرد تا بار ديگر بتواند در جبهه حضور يابد.



عليرضا دهقانپور اهل راز و نياز و نماز شب بود. وی بعد از توصيه به همسرش در خصوص حفظ حجاب و اقامه نماز در اول وقت با دو فرزند خردسالش وداع می كند و به سوي جبهه می شتابد.



بدين ترتيب عليرضا خلوص دهقانپور فرمانده گردان سلمان با بيش از سی و شش ماه حضور در جبهه سرانجام در بلندی های قاميش در ماووت در 26 خرداد ماه سال 1367 به شهادت رسيد و پيكرش در منطقه باقی ماند.



سرانجام در سال 1373 پيكر این شهید بزرگوار را جستجوگران نور در منطقه حاج عمران شناسايی و به ايران منتقل كردند و با تشييع باشكوه در زادگاهش، صومعه سرا به خاك سپردند. از عليرضا دو فرزند به يادگار مانده است.