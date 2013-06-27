  1. استانها
  2. بوشهر
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

به مدت سه روز در عسلویه/

همایش "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی" برگزار می‌شود

همایش "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی" برگزار می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس گفت: همایش "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاجیانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق مهم و حساس کشور است و رسیدگی به وضعیت کارگران این منطقه بزرگ صنعتی از اولویت‌های مهم سازمان منطقه ویژه پارس برای ساماندهی امور مربوط به کارگران این منطقه است.

وی خاطرنشان ساخت: همایش سه روزه "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی " با هدف رفع موانع  و مشکلات در روند اجرایی شدن بیمه بیکاری برگزار می شود.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون بیمه بیکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی خواستار توجه جدی کارفرمایان و پیمانکاران به حق و حقوق کارگران در پایتخت انرژی کشور شد و تاکید کرد: بررسی مشکلات آنان و رفع نارسایی‌های بیمه از اولویت‌های مدیریت کار و خدمات اشتغال است.

حاجیانی افزود: این مدیریت همچون گذشته با بهره گیری از تمام توان کارشناسی خویش و استفاده از  تجربیات سایر مدیران و کارشناسان سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه کشور امنیت شغلی و بهبود فضای کاری کارگران در منطقه را فراهم خواهد ساخت.

وی افزود: حضور مدیران و کارشناسان سایر مناطق آزاد کشور در این همایش فرصتی مغتنم برای تبادل اطلاعات، اصلاح قوانین، گسترش چتر بیمه ای و سایر موارد مرتبط با بیمه بیکاری است.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس یادآور شد: توفیق نظام در خلق حماسه اقتصادی و پیشرفت صنعت نفت در تمامی عرصه‌های جهاد اقتصادی مرهون مجاهدت‌ها و زحمات کارگران خدوم این منطقه است.

وی گفت: همایش "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی" با حضور مدیران بیمه تامین اجتماعی، مدیران و کارشناسان ادارات بیمه و کار و اشتغال سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه کشور به مدت سه روز از 11 تا 13 تیرماه سال جاری در سالن همایش‌های بین المللی خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس برگزار می شود.

کد مطلب 2084981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها