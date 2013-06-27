به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاجیانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق مهم و حساس کشور است و رسیدگی به وضعیت کارگران این منطقه بزرگ صنعتی از اولویت‌های مهم سازمان منطقه ویژه پارس برای ساماندهی امور مربوط به کارگران این منطقه است.

وی خاطرنشان ساخت: همایش سه روزه "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی " با هدف رفع موانع و مشکلات در روند اجرایی شدن بیمه بیکاری برگزار می شود.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون بیمه بیکاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی خواستار توجه جدی کارفرمایان و پیمانکاران به حق و حقوق کارگران در پایتخت انرژی کشور شد و تاکید کرد: بررسی مشکلات آنان و رفع نارسایی‌های بیمه از اولویت‌های مدیریت کار و خدمات اشتغال است.

حاجیانی افزود: این مدیریت همچون گذشته با بهره گیری از تمام توان کارشناسی خویش و استفاده از تجربیات سایر مدیران و کارشناسان سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه کشور امنیت شغلی و بهبود فضای کاری کارگران در منطقه را فراهم خواهد ساخت.

وی افزود: حضور مدیران و کارشناسان سایر مناطق آزاد کشور در این همایش فرصتی مغتنم برای تبادل اطلاعات، اصلاح قوانین، گسترش چتر بیمه ای و سایر موارد مرتبط با بیمه بیکاری است.

مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس یادآور شد: توفیق نظام در خلق حماسه اقتصادی و پیشرفت صنعت نفت در تمامی عرصه‌های جهاد اقتصادی مرهون مجاهدت‌ها و زحمات کارگران خدوم این منطقه است.

وی گفت: همایش "بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری _صنعتی و ویژه اقتصادی" با حضور مدیران بیمه تامین اجتماعی، مدیران و کارشناسان ادارات بیمه و کار و اشتغال سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه کشور به مدت سه روز از 11 تا 13 تیرماه سال جاری در سالن همایش‌های بین المللی خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس برگزار می شود.