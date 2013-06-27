شهرک صنوف آلاینده مرکز لرستان به بهره برداری می رسد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای آتی فاز نخست شهرک صنوف آلاینده مرکز استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: صنوف آلاینده بر اساس اولویت بندی به مرور از خرم آباد منتقل می شوند که در فاز اول نمایشگاههای اتومبیل به این شهرک منتقل خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: در فازهای بعدی عمده فروشان و جوشکاران به محل شهرک صنوف آلاینده خرم آباد انتقال داده می شوند.

بیرانوند با اشاره به احداث شهرک صنوف آلاینده خرم آباد در زمینی به مساحت 30 هکتار ادامه داد: در این شهرک صنوف آلاینده هزار و 300 واحد صنفی در قالب 13 رسته صنفی ساماندهی خواهد شد.

وی با تاکید بر ایجاد پاسگاه در این شهرک بیان داشت: نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و انگیزه برای اصناف مستقر در شهرک صنوف آلاینده پاسگاهی را مستقر کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با تاکید بر رفع مشکلات شهرک زاگرس، بیان داشت: شهرداری خرم آباد با اقدامات لازم زمینه رفع مشکلات این شهرک را فراهم آورد.

بیرانوند همچنین از ایجاد شهرکهای صنوف آلاینده در سایر شهرستانهای استان خبر داد و گفت: در این راستا در آینده نزدیک کار ایجاد این شهرکها در شهرستانهای مختلف شروع خواهد شد.

