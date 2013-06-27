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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

بیرانوند در گفتگو با مهر:

شهرک صنوف آلاینده مرکز لرستان به بهره برداری می رسد

شهرک صنوف آلاینده مرکز لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از بهره برداری از فاز نخست شهرک صنوف آلاینده مرکز این استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای آتی فاز نخست شهرک صنوف آلاینده مرکز استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: صنوف آلاینده بر اساس اولویت بندی به مرور از خرم آباد منتقل می شوند که در فاز اول نمایشگاههای اتومبیل به این شهرک منتقل خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: در فازهای بعدی عمده فروشان و جوشکاران به محل شهرک صنوف آلاینده خرم آباد انتقال داده می شوند.

بیرانوند با اشاره به احداث شهرک صنوف آلاینده خرم آباد در زمینی به مساحت 30 هکتار ادامه داد: در این شهرک صنوف آلاینده هزار و 300 واحد صنفی در قالب 13 رسته صنفی ساماندهی خواهد شد.

وی با تاکید بر ایجاد پاسگاه در این شهرک بیان داشت: نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت و انگیزه برای اصناف مستقر در شهرک صنوف آلاینده پاسگاهی را مستقر کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با تاکید بر رفع مشکلات شهرک زاگرس، بیان داشت: شهرداری خرم آباد با اقدامات لازم زمینه رفع مشکلات این شهرک را فراهم آورد.

بیرانوند همچنین از ایجاد شهرکهای صنوف آلاینده در سایر شهرستانهای استان خبر داد و گفت: در این راستا در آینده نزدیک کار ایجاد این شهرکها در شهرستانهای مختلف شروع خواهد شد.
 

کد مطلب 2084985

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