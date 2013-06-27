صحت انتخابات شورای اسلامی شهر قرچک تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به صورتجلسه‌ های هیئتهای نظارت شهرستان، صحت انتخابات شورای اسلامی در شهر قرچک تأیید شده است.

وی افزود: مردم همیشه در صحنه شهرستان قرچک همپای دیگر هموطنانمان در روز 24 خرداد ماه در پای صندوقهای رأی حاضر شده و "نه" بزرگی به دشمنان اسلام و انقلاب گفتند.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای قرچک در سلامت و امنیت کامل برگزار شد

ریاحی عنوان داشت: خوشبختانه با حضور گسترده و پرشور مردم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای قرچک در سلامت و امنیت کامل برگزار شد و صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ‌قرچک تأیید شده است.

وی گفت: بدین وسیله به اطلاع عموم مردم حوزه انتخابیه شهر قرچک می رسانیم که صحت انتخابات در این حوزه مورد تأیید قرار گرفت که ایرج شیرنژاد، رضا سلگی، محسن کهزادی، نایب مرادی انیلو، داور شریفی مجد، مهدی زمانی افشار، سعید نامداری، اژدر نوروز پور، احد شایان، محمد زمانی افشار، علی بیات به عنوان اعضای اصلى و علی پروینی، زلیخا جباری، حسین حیدری، حامد صبوری و اکرم زارعی به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر قرچک انتخاب شدند.

ریاحی در پایان افزود: اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنانکه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد، مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این خبر شکایت خود را به هیئت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام کند.