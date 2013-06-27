غلامرضا محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخيزداري شهرستان خرمدره افزود: 200 هکتار از مراتع خرمدره در سال گذشته قرق شد.
وی با بیان اینکه مشارکت به آموزش نیاز داشته و این آموزش شامل همه نیروی انسانی درگیر در مسئله است، اظهار داشت: مردم برای مشارکت در طرحهای توسعه منابع طبیعی، نیازمند اطلاعات کافی در زمینههای مختلف فنی، مدیریتی و اجرایی هستند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرمدره اظهار داشت: مطالعات انجام شده بیانگر آن است که آموزش به عنوان یکی از پیش نیازهای مشارکت به شمار میرود چرا که مردم زمانی آماده مشارکت و سرمایهگذاری در منابع طبیعی هستند که ابتدا مسئله را شناخته و ضرورت همکاری خود را بدانند.
محمودی با اشاره به بحث تخریب اراضی ملی گفت: گشت یگان حفاظت شهرستان خرمدره فعال بوده و ضمن سرکشی به مراتع در صورت مشاهده تخریب و تصرف اراضی ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، پرونده متخلفان را به مراجع قضایی ارسال میکند.
وی تاکید کرد: عدم آگاهی روستائیان از پیامد و آثار تخریب منابع طبیعی به ویژه در بلند مدت و همچنین کمبود نیرو و امکانات از مشکلات بخش حفاظت محسوب میشود.
نظر شما